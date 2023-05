Co.Lab: o novo espaço de inovação do Continente

São cerca de 1200 metros quadrados destinados a pesquisa e desenvolvimento de produtos. Ali, a colaboração com o consumidor é estreita e pretende ir ao encontro daquilo que os clientes desejam ver em loja. Falamos do novo Co-Lab, o Laboratório de Inovação com o Cliente, que abriu ontem no Continente da Amadora.

O novo espaço pretende ser "a materialização do que é a estratégia das marcas próprias do Continente: colocarem o cliente no centro daquilo que é o nosso processo de desenvolvimento de produto", segundo a diretora comercial da marca própria da MC.

Ao Dinheiro Vivo, Tânia Lucas explicou que o recém-inaugurado equipamento vem para dar resposta à procura da melhoria contínua, como é política da empresa.

É no Co-Lab que, em conjunto com os parceiros, as equipas do Continente vão desenhar os produtos de marca própria.

E através da base de dados, que já conta com dois mil inscritos, os clientes serão chamados a dar a sua opinião sobres as novidades. Assim, podem simplesmente provar um produto no laboratório sensorial - onde num tablet, e através de uma escala, fazem a sua avaliação desse produto - e vão-se embora; ou podem, no mesmo dia, participar num focus group para discutir um novo conceito, uma nova marca ou uma embalagem.

Será ainda possível "acompanhar esses clientes na sua jornada de compras na loja. Portanto, vendo nós a forma como consomem, quais os seus hábitos, observando na realidade como é que se comportam em loja, podemos convidá-los a manipular o produto connosco num ambiente mais individual", detalha Tânia Lucas.

O novo espaço nasce também para centralizar serviços. Todos os processos necessários para o lançamento e revisão ou melhoria de produtos já eram feitos, embora em locais dispersos. Agora, todas as ações estão num só local. "Assim, escalamos capacidade naquilo que são, por exemplo , os nossos testes laboratoriais, porque temos dois laboratórios onde já conduzimos esse tipo de testes internamente, na Maia e em Carnaxide. Aqui, no Co-Lab, temos 12 cabines de provas e conseguimos fazer cinco a seis provas por dia, pelo menos, nos dias úteis", diz a responsável.

Com a força de trabalho centralizada será mais fácil, e de forma mais frequente, testar um maior número de produtos.

"A bondade da congregação tem a ver com isso. Acho que o objetivo último do Continente Co-Lab é termos, cada vez mais, melhores produtos em todas as dimensões nas marcas próprias do Continente. E isso é a grande missão e o grande objetivo", afirma Tânia Lucas.

A diretora da marca própria do Continente garante que para atingir esse objetivo é preciso conseguir um conhecimento mais profundo do cliente, respondendo às suas necessidades efetivas. "Isso só faz se nós conseguirmos ter o cliente dentro de portas, se conseguirmos ter realmente o cliente naquilo que é a centralidade dos nos nossos processos. E é isso que que o Continente Co-Lab vai materializar".

Como explica a empresa, além da prova de produto, serão utilizadas duas técnicas inovadoras: o Face Reader, um equipamento que analisa as expressões faciais dos provadores ao experimentar ou observar produtos; e o Face Reader Eye Tracker, que recolhe informações sobre quais são as partes do produto/embalagem aos quais os clientes dedicam mais atenção.

Investimento e novidades

O novo espaço (que resulta da renovação de escritórios inoperacionais de outras empresas da Sonae), onde trabalharão em permanência sete pessoas, é o resultado de um investimento de 2,5 milhões de euros. "Não vemos isto como um custo. Vemos mesmo como um investimento, que vai trazer retorno naquilo que é termos melhores produtos em loja para os nossos clientes."

Como maior novidade e já com exposição destacada no Co-Lab, Tânia Lucas revelou a funcionalidade de refill (recarga) do creme de rosto da My Label, a marca própria de beleza do Continente. "Vamos oferecer aos nossos clientes a possibilidade de terem também um produto com menor pegada ambiental: compram a embalagem, que é de vidro e depois podem adquirir apenas o refill do seu creme de rosto", explicou, adiantando que, em breve, existirão novidades no que ao gel de banho e sabonetes líquidos diz respeito.

"Vamos trazer muitas novidades também ao nível de outros tipos de produto, onde a componente do refill também vai existir. Sabemos que tem a bondade de ter menos material de embalagem, e também vamos transpor esta componente para as áreas da limpeza do lar e da higiene, além da área da beleza."

A marca própria Continente, que conta com mais de três décadas de existência, tem atualmente mais de quatro mil referências de produtos. Em 2022, a marca representou cerca de 925 milhões de euros na área alimentar, o que significa um crescimento de mais 175 milhões (ou mais 20%) no último ano, face a 2021. E, em comparação com os últimos três anos, revela um aumento de quase 50%.