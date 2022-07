Colep Packaging compra 40% da ALM Envases

Paulo Sousa, CEO da Coleo Packaging © DR

A Colep Packaging, uma empresa do grupo RAR, nasceu em 2021, fruto da cisão da Colep Portugal. Trabalha no mercado de embalagens - aerossóis, embalagens metálicas e plásticas - e, embora atue em várias geografias, o seu negócio faz-se em especial na Europa. Tem um volume de negócios de 119 milhões de euros e emprega aproximadamente 700 pessoas em Portugal, Polónia e Espanha.

Recentemente, adquiriu 40% da espanhola ALM Envases, o que vai ao encontro da sua missão de abranger a produção de mais embalagens do que aquelas que fabrica atualmente. "A ALM é um novo material dentro de um segmento que já operamos, mas que sempre traz algum valor acrescentado", explicou ao Dinheiro Vivo, Paulo Sousa, o CEO da empresa. Sem querer revelar valores relativamente à nova aquisição, o responsável adiantou, no entanto, que este negócio deve significar a compra da totalidade da marca espanhola. "Digamos que 40% é um primeiro passo para uma aquisição de uma empresa", frisou.

Ainda em relação ao negócio, Paulo Sousa garante que a marca que lidera quer agregar valor ao mercado onde está inserida. "E através da ALM conseguimos trazer o alumínio para os aerossóis como muitas outras empresas o fazem, mas com uma capacidade customização muito grande. Ou seja, a ALM tem condições de impressão digital e foi uma das primeiras empresas a nível europeu a pôr isso nos aerossóis, e que permite que nós sejamos mais ágeis naquilo que os nossos clientes pretendem". Acaba por ser uma forma de diferenciação, que permite à empresa nacional entregar outros produtos, sem se focar apenas no preço.

"Estamos num mercado muito volátil, com necessidade de "hoje para amanhã", a falta de matérias-primas, às vezes, faz com que os clientes às vezes não possam produzir o produto A e têm de produzir o produto B. Estamos a investir no que pode tornar mais ágil o nosso processo produtivo. E a ALM é uma compra também nesse sentido", afirma Paulo Sousa.

A atual conjuntura tem impactado a atividade da Colep Packaging. A dificuldade em conseguir matéria-prima e o aumento dos preços dos transportes está a fazer de 2022 um ano difícil para a empresa. "Já perspetivávamos dificuldades, através da visibilidade que tínhamos de alguns fornecedores. Tentámos fazer algum stock na cadeia, para obviar alguns problemas, e conseguimos continuar com bons níveis de serviço, mas tem sido muito duro".

Também as greves em Espanha acabaram por prejudicar, quer a entrega de material aos clientes quer a receção de matérias-primas. "Estamos numa dinâmica bastante difícil. Não acho que seja de crise, mas temos ainda todos estes riscos energéticos que nos aparecem", reflete Paulo Sousa.

Para mitigar eventuais contratempos, a Colep Packaging vai gerindo as suas cadeias de abastecimento ao mantê-las curtas, para que a empresa não seja muito atingida pelos impactos de cadeias mais longas. Ao mesmo tempo é imperativo gerir o risco das posições da Ucrânia e da Rússia. "Temos de fazer um bom equilíbrio desta gestão. É uma altura muito ativa para as nossas equipas de logística e de compras. Estão a trabalhar bastante no sentido de garantir que não falhe material", declarou.

O impacto real desta situação, crê Paulo Sousa, só vai ser sentido no final do verão, embora presentemente se registe algum abrandamento do consumo em algumas categorias. "Vamos ver como as economias e os bancos centrais vão reagir e se vão aguentar com estas taxas de inflação. Se o consumo não abrandar, todo o resto não vai registar grandes problemas".

Em 2023, a Colep Packaging quer continuar a crescer do ponto de vista orgânico, como novos projetos que poderão concretizar-se durante os próximos meses. "Vamos estar atentos ao mercado das embalagens e às novas tendências. Durante 2023 teremos uma equipa a olhar só para novas embalagens e ao que poderá acontecer nesses mercados. Pode ser inovação, não diretamente. Somos uma empresa que se foca muito no ser "mais fácil para o cliente usar o produto". Mais do que na inovação que mude radicalmente o produto. Temos feito inovações incrementais, mas que facilitam a vida de cada um dos consumidores e dos clientes. Vamos continuar nesse caminho", defende o presidente executivo da empresa.