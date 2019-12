Coliving. Lisboa e Porto entre as cidades com mais potencial de atração

O coliving, conceito de arrendamento partilhado, terá nos próximos anos uma procura potencial que poderá atingir as 16 mil a 18 mil camas em Lisboa e no Porto, ou seja, mais 25 vezes que o atual pipeline, conclui um estudo sobre este segmento imobiliário, desenvolvido pela consultora JLL em parceria com a Joyn.

Em Portugal, este conceito responde apenas por 50 camas em operação, mas há uma carteira de 570 camas em desenvolvimento para os próximos dois anos. Em pipeline está o projeto Smart Studios, com 114 camas em Santa Apolónia, Lisboa, junto ao qual está previsto um outro edifício com cerca de 120 camas. Para o centro de Lisboa está desenhado o maior dos investimentos, com 300 camas e vários espaços de coworking. No Porto está projetado um empreendimento com 40 camas, a ser operado pela B-Hive Living.

A procura deste formato de residência está centrada nos nómadas digitais que ficam nas cidades por períodos de tempo mais curtos, os expatriados atraídos pelas recentes multinacionais que se estabeleceram no país e os empreendedores internacionais que se mudaram para Lisboa. Os jovens trabalhadores, assim como os estudantes internacionais e os nacionais deslocalizados são também potenciais interessados no coliving.

Para Maria Empis, responsável da JLL, “os investidores procuram hoje oportunidades em segmentos onde a procura é muito maior do que a oferta, em busca de retornos mais elevados e diversificação de ativos e, em especial, estão atentos aos segmentos alternativos, onde os drivers da procura são gerados em mudanças demográficas e geracionais. O coliving assume uma atratividade especial neste contexto”.

E acrescenta: “Vamos assistir a um crescimento forte do investimento no coliving nos próximos anos em Portugal, com Lisboa e Porto a serem vistas como cidades de grande oportunidade”.

Europa com 23.500 camas

O mercado europeu de coliving contabiliza atualmente 23.500 camas entre projetos já construídos ou em desenvolvimento, sendo que 60% dos projetos em funcionamento ficou operacional nos últimos dois anos, adianta o estudo. Londres e Amesterdão são os dois principais destinos deste tipo de imobiliário, concentrando 40% deste stock.

O research identifica 40 cidades na Europa como destinos apetecíveis para o estabelecimento deste género de projetos, distinguindo-as entre mercados-chave, de crescimento, de oportunidade e de oportunidade de longo prazo. Lisboa, na 27ª posição, e o Porto, na 39ª, são respetivamente encarados como mercado de oportunidade e de oportunidade a longo prazo. Lisboa classifica-se no mesmo grupo de Barcelona, Madrid, Milão ou Liverpool, e Porto alinha com Roma, Sevilha, Valência ou Marselha.