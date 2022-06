Collision 2022. Trinta startups portugueses à conquista do Canadá

© Flickr

O evento irmão da Web Summit arranca esta segunda-feira e este ano há uma delegação de 30 startups portugueses presentes no Collision, que se realiza até 23 de junho (quinta-feira) em Toronto (no Enercare Center), no Canadá. A comitiva portuguesa foi organizada pela Startup Portugal e pela Made of Lisboa, sendo apoiada pela apoiada pela Galp Upcoming Energies.

As startups portuguesas terão expositores ao longo dos três dias de evento e haverá, ainda, um lounge dedicado ao ecossistema de empresas de rápido crescimento portuguesas. Entre as startups selecionadas estão a AI Alfredo, que ajuda a descobrir o preço do metro quadrado, e a Reckon.AI, que captou recentemente 1,5 milhões., por exemplo.

Em comunicado, a Startup Portugal explica que delgação integra startups que "fizeram, maioritariamente, parte das edições de 2021 e de 2019 do Road 2 Web Summit, o programa da Startup Portugal que prepara startups portuguesas para a conferência". A ida ao Collision faz parte dos benefícios concedidos às startups participantes.

Além de marcarem presença no evento também co-criado por Paddy Cosgrave, os jovens empreendedores portugueses vão servir de exemplo para a masterclass que a Startup Portugal e o Made of Lisboa vão organizar, direcionada para "empreendedores, investidores e profissionais com interesse em viver, investir ou começar um negócio em Portugal".

Acresce um "evento exclusivo para a delegação portuguesa e os seus parceiros no continente norte-americano, entre eles investidores, incubadoras, universidades e outros, no sentido de alavancar potenciais sinergias transatlânticas entre as comunidades portuguesa e do Canadá".

Para chamar a atenção dos empreendedores canadianos deste lado do Atlântico, António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, e Joana Larsen, open innovation manager da Galp, participam no painel "The energy transition: What's in it for startups?", procurando explicar "os desafios da descarbonização e a oportunidade que este representa para startups".

O gestor da Startup Portugal particpará, ainda, no debate "Creating new waves in a crowded marketplace", ao lado de Hubert Palan, Co-founder & CEO da Productboard e Maëlle Gavet, CEO da Techstars, numa conversa moderada por Rhett Power, jornalista da Forbes, "sobre os desafios de escalar uma startup e sobre as estratégias que trazem verdadeiro crescimento para estas empresas".

As trinta startups portuguesas que partiram à conquista do Canadá são: AI Alfred; API Suite; BLUdocc; Builtrix; Dhabibic; Diffuse.TV; Doley; EVA; Field; Getboarded; Hollow; Infinite Foundry; Inlife; MedLive; Mellody; MUUV; ngKloud; OLKIN; openworld domains; Planless; Reckon.ai; Safecheck-In; SensoMatt; Splink; Swonkie; Tokenwised; Vawlt; Wikinight; WSCarTracker; YouShip.

Esta é a quarta missão internacional concretizada pela Startup Portugal, que diz ter acompanhado mais de 70 startups nacionais em conferências internacionais.

O Collision é organizado pela mesma empresa da Web Summit. Para a edição deste ano, a primeira em formato presencial desde a pandemia, esperam-se 35 mil participantes.