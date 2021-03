Colocação em bolsa da Sonae MC "não está em cima da mesa"

Cláudia Azevedo, presidente executiva da Sonae, acompanhada de João Günther Amaral e de João Dolores, respetivamente, CDO e CFO do grupo © Direitos Reservados

A Sonae está "satisfeita" com o seu portefólio de ativos e participações e a colocação em bolsa da Sonae MC, a dona do Continente, "não está, neste momento, em cima da mesa". A garantia foi deixada pelo diretor financeiro do grupo, na sessão de apresentação de contas relativas a 2020.

"Estamos muito felizes, neste momento, enquanto acionistas da Sonae MC e acho que o desempenho da empresa em 2020 demonstra isso mesmo", frisou João Dolores, que classificou o negócio alimentar da Sonae como um "ativo fabuloso, com equipas fantásticas, uma poposta de valor muito valorizada pelos clientes em Portugal e um conhecimento ímpar do consumidor nacional".

Recorde-se que, em outubro de 2018, a oferta pública inicial (IPO) da Sonae MC chegou a estar em marcha, mas foi cancelada poucos dias depois "face às condições adversas nos mercados internacionais". Questionado hoje sobre uma eventual intenção de retomar o processo, em 2021, João Dolores foi perentório: "Estamos permanentemente a olhar para o nosso portefólio, a avaliar alternativas e opções que sejam as melhores para cada activo, mas, neste momento, não é um tema que esteja em cima da mesa". A Sonae "gosta" do "equilíbrio de portefólio" que tem, o que "não significa que no futuro não venhamos a considerar operações do género, quer da Sonae MC quer de outros ativos do grupo", frisou.

Em termos de expansão futura da Sonae MC, João Dolores diz que o grupo mantém o plano de investir em lojas de proximidade, com a abertura de 15 na 20 unidades da insígnia Continente Bom Dia ao ano. "Vamos continuar com esse ritmo nos próximos anos", garante.

Mas sem descurar a aposta no digital. "Vamos continuar a investir nos espaços físicos, mas é investir mais no digital", explicou, sobretudo numa loja omnicanal.

Questionado pelos jornalistas sobre investimentos futuros globais do grupo, João Dolores lembrou que a Sonae não gosta de dar projeções financeiras para futuro, prometendo apenas que os investimentos operacionais serão mantidos "em linha com os montantes" dos últimos anos. "Vamos continuar a investir nos nossos negócios e temos a solidez necessária para o fazer".

Em termos de investimentos financeiras, o CFO da Sonae lembrou que estes não têm um caráter recorrente, dependendo muito das oportunidades e das situações que surgem. "Vamos estar atentos e disponíveis para eventuais oportunidades que surjam", sublinhou.

Recorde-se a Sonae fechou 2020 com vendas recorde de 6.827 milhões de euros, o que representa um crescimento de 6,1% face ao ano anterior, sendo que, só a Sonae MC contribuiu com 5.153 milhões de euros, um acréscimo homólogo de 9,6%. As vendas online da Sonae MC aumentaram 80% em 2020.