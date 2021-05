Com Portugal na lista verde, ingleses podem viajar para cá sem ter de fazer quarentena no regresso

Londres. Fotografia: D.R.

Portugal é um dos destinos para o qual os ingleses podem viajar a partir de 17 de maio sem terem de cumprir quarentena quando regressarem a casa. Isto porque Portugal é um dos países que integra a chamada lista verde, elaborada pelo governo de Boris Johnson. Neste momento, é proibido viajar do Reino Unido para o estrangeiro sem uma justificação válida, estando assim, de certa forma, proibidas as viagens de lazer. Contudo, os ingleses preparam-se para a 17 de maio avançar para a terceira fase do desconfinamento, aliviando assim mais restrições implementadas no âmbito da estratégia de combate à pandemia.

Para isso, Londres decidiu estabelecer uma espécie de sistema de semáforo para classificar os países de acordo com o risco da situação epidémica. De acordo com este mecanismo, os países no "verde" não obrigam a que os britânicos cumpram quarentena quando regressarem a casa. Os destinos que estão no "laranja" obrigam à quarentena no regresso. E, por fim, as viagens para países que constem da lista "vermelha" obrigam que os residentes no Reino Unido cumpram quando regressarem a casa uma quarentena de dez dias num hotel designado, ficando os custos de hospedagem a cargo do cidadão.

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal. Com os britânicos a poderem voar para o destino sem terem de cumprir quarentena no regresso, o número de turistas a visitar pode crescer nas próximas semanas. A imprensa britânica avançava ainda esta manhã que a procura por voos para Portugal tem aumentado graças à expectativa de que Portugal esteja nessa lista.