Com quota de mercado acima dos 50%, Super Bock sem álcool muda de imagem

Super Bock 0,0% tem nova imagem

Para reforçar a liderança no segmento sem álcool em Portugal, o grupo Super Bock atualizou a imagem da Super Bock 0,0%. A "nova roupagem" - que a marca adjetiva como "uma identidade visual mais moderna e alinhada com o segmento" - pretende consolidar a liderança desta cerveja, num segmento onde já detém uma quota acima dos 50%, explica ao Dinheiro Vivo, o diretor de Marketing de Cervejas do Super Bock Group, Bruno Albuquerque,

O responsável adianta que os consumidores têm demonstrado preocupações associadas ao bem-estar e neste sentido a marca trabalha, de forma a que estes consigam "ultrapassar barreiras que ainda possam ter quanto às cervejas sem álcool". Ao oferecer "uma cerveja de notas maltadas, suave e refrescante, ideal para as ocasiões em que se procura desfrutar de uma verdadeira cerveja", a Super Bock pretende que exista "uma perceção cada vez mais positiva do segmento".

Mas, e apesar de ainda existir alguma rejeição, a adesão a esta bebida tem vindo a aumentar gradualmente em Portugal, desde 2019. O que, segundo Bruno Albuquerque, "se estima que valha já cerca de 12 milhões de litros, o que representa 2,4% do mercado total de cervejas". Ou seja "as cervejas sem álcool têm vindo a ser cada vez mais percecionadas como primeira escolha e não por obrigação nos vários contextos e momentos de consumo que "pedem" uma cerveja, mas sem álcool".

O relançamento da Super Bock 0,0% acontece também com o intuito de promover a socialização, após dois anos de distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19. A intenção é "gerar uma maior aproximação entre as pessoas, através de uma proposta sem álcool para todas as ocasiões de consumo em que o mesmo terá à partida menos espaço, como a hora de almoço em dias de trabalho". E, ao mesmo tempo reforçar a ideia de um consumo responsável e inteligente.