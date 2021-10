Comboio a vapor regressa ao Vouga em dezembro

Ensaios do Vouguinha em dezembro de 2019. © Maria João Gala/Global Imagens

O comboio histórico vai voltar a circular na linha do Vouga no final do ano. A CP vai pôr em marcha a locomotiva a carvão vapor E214 nos dias 11 e 18 de dezembro, no percurso entre Aveiro e Macinhata do Vouga, segundo informação a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A locomotiva a carvão vapor vai rebocar cinco carruagens históricas na única linha de bitola estreita (bitola métrica) da rede ferroviária nacional.

A locomotiva E214 é a única da frota da CP que está preparada para circular em via estreita. Funciona exclusivamente a carvão e água e lá dentro têm de estar fogueiros para que a máquina não pare.

Entre as cinco carruagens históricas, há várias opções disponíveis no parque da transportadora: três composições de madeira construídas na Bélgica (1908), Alemanha (1925) e em Portugal (1913), nas oficinas do Porto, pelos então Caminhos de Ferro do Estado; uma outra carruagem portuguesa mas construída no Barreiro (1908); e ainda quatro carruagens conhecidas como "Napolitanas" por terem sido fabricadas em Nápoles, Itália, na década de 1930.

Neste ano, a CP já conseguiu pôr em marcha a locomotiva a carvão vapor por seis vezes: dias 24 e 25 de abril e também em 8, 9, 15 e 16 de maio.

Se o estado do tempo na altura não o permitir, a CP poderá pôr em marcha a locomotiva diesel da série 9004, tradicionalmente utilizada no Comboio Histórico do Vouga no período de verão.