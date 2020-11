Jorge Delgado, secretário de Estado das Infraestruturas, em outubro de 2019. © Arquivo/Global Imagens

O Governo veste a camisola da ferrovia perante uma audiência de engenheiros focados na mobilidade. O secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, defendeu esta terça-feira a aposta no comboio, depois de décadas em que esteve meio de transporte esteve afastado das grandes prioridades do Estado.

"O comboio é o transporte coletivo mais eficiente", defendeu Jorge Delgado durante a sua intervenção no 14.º congresso da associação de transportes ADFERSIT, a decorrer em formato remoto.

Tendo isso em conta, o Governo prepara-se para investir 10,5 mil milhões de euros em ferrovia nos próximos 10 anos, ao abrigo do programa de investimentos PNI2030. O PNI2030 conta com perto de 43 mil milhões de euros de investimento, dos qual um terço será de privados.

A construção de uma nova linha entre Lisboa e Porto, por 4,5 mil milhões de euros, e o investimento de 900 milhões de euros para colocar Porto e Vigo a uma hora de distância são os dois principais exemplos.

Mas o secretário de Estado das Infraestruturas lembrou que os investimentos em mobilidade "têm de sair do papel" e incluir todo o país. "Os problemas são mais notórios nas cidade de Lisboa e Porto. Mas o problema nas zonas rurais é a falta de oferta", recordou.

No início de 2021, o Governo vai apresentar um novo plano ferroviário nacional, em que as linhas de caminho de ferro estarão ligadas em rede. Todas as capitais de distrito terão acesso ao comboio, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2021.

Durante esta intervenção, Jorge Delgado sugeriu mesmo um acrescento à música Liberdade: "Se Sérgio Godinho tivesse escrito a música hoje, teria acrescentado que só há liberdade a sério quando há mobilidade para todos."