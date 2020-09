Comboio Histórico do Douro com mais viagens até final do mês

O Comboio Histórico do Douro vai ter mais viagens até ao final de setembro. Além dos sábados, este comboio também vai circular aos domingos neste mês, por conta do forte interesse dos passageiros, que têm esgotado este produto turístico da CP – Comboios de Portugal.

As três viagens extraordinárias serão realizadas nos dias 6, 13 e 20 de setembro. Por causa das normas anti-covid, a lotação está limitada a 168 lugares por circulação e é obrigatório comprar antecipadamente os bilhetes, recorda fonte oficial da transportadora ao Dinheiro Vivo.

O Comboio Histórico do Douro circula com cinco carruagens de madeira, datadas do início do século XX e a locomotiva a vapor, percorrendo o percurso habitual, entre as estações do Peso da Régua (distrito de Vila Real) e do Tua (distrito de Bragança), com paragem na vila do Pinhão.

O programa tem início na estação da Régua e, antes do embarque, cantares tradicionais da região e um brinde de vinho do Porto vão dar as boas vindas aos clientes.

O comboio parte da Régua às 15h28 e chega ao Tua às 16h35. No regresso, o comboio parte às 17h10 do Tua e chega à Régua às 18h30.

A campanha de 2020 deste comboio arrancou dia 1 de agosto. Em 2019, este produto turístico da CP circulou aos sábados entre 1 de junho e 26 de outubro. O programa do comboio histórico na linha do Douro arrancou no final da década de 90.

Viagem só para profissionais de saúde

No último domingo de setembro, dia 27 a CP vai realizar uma circulação extraordinária deste comboio apenas para profissionais de saúde.

Esta é uma forma de “reconhecimento e agradecimento” aos profissionais de saúde pelo seu “imprescindível papel no combate à pandemia covid-19”, justifica a mesma fonte.