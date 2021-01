Comboio nos aeroportos de Faro e Porto precisa de 45 milhões de investimento

Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, Porto. © Artur Machado/Global Imagens

A chegada do comboio aos aeroportos de Faro e do Porto necessita de um investimento mínimo de 45 milhões de euros. A Infraestruturas de Portugal (IP) fez uma análise exploratória da ligação destas infraestruturas à rede ferroviária nacional.

Para o comboio chegar a Faro são necessários entre 21 e 22,2 milhões de euros de investimento, segundo o jornal Público desta segunda-feira. É necessário construir um ramal em via única eletrificada, com dois quilómetros, quase tudo em viaduto. este ramal poderá ter uma bifurcação, para os comboios provenientes do aeroporto seguirem ou para a estação de Faro ou para Lagos ou Lisboa.

No caso de Faro, a solução mais barata serve apenas para comboios de passageiros; a mais cara também permite o transporte de mercadorias - desta forma, seria possível assegurar o fornecimento de combustível através da linha férrea.

No aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto), o investimento estimado é, no mínimo, de 24 milhões de euros. Implica, a partir da linha de Leixões, a construção de um ramal de três quilómetros em via única eletrificada.

Desta forma, um comboio pode demorar 21 minutos entre o aeroporto e Campanhã, com paragem em Leça do Balio, S. Mamede de Infesta, S. Gemil e Contumil. Se for usado um comboio de longo curso, esta ligação é feita em 18 minutos.

Atualmente, o aeroporto Francisco Sá Carneiro tem uma linha de metro (linha E), com destino à Trindade. São necessários 32 minutos para completar toda a viagem e o metro só parte duas vezes por hora. Com o ramal ferroviário no aeroporto, a frequência pode duplicar.

Aumentar a utilização do ramal do aeroporto do Porto implica a duplicação da linha de Leixões, que implica entre 25 e 30 milhões de euros de investimento adicional.

O aeroporto de Lisboa deverá continuar sem ligação ao comboio porque é necessário construir um túnel, que implica um investimento mínimo de 74 milhões de euros. Além disso, esta infraestrutura já conta com a linha vermelha do Metro de Lisboa, que permite chegar à Gare do Oriente em pouco mais de cinco minutos.

A IP também tem estudos para a ligação do aeroporto de Beja à ferrovia, conforme escreveu o Dinheiro Vivo no final de dezembro. São necessários 20 ou 26 milhões de euros de investimento, para um ramal de transporte de mercadorias (solução mais barata) ou um serviço de passageiros (solução mais cara).

Contas feitas, para a linha do comboio chegar aos aeroportos do Porto, Faro e Beja é preciso colocar pelo menos 65 milhões de euros nos carris.