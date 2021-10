Comboio Porto-Vigo com duas viagens por dia a partir de dia 17

Comboio Celta à chegada da estação de Vigo, em 2014. © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

A partir de 17 de outubro voltará a ser possível apanhar dois comboios por dia entre Porto e Vigo. O Celta vai regressar à normalidade ano e meio depois de o coronavírus ter obrigado a suspender o serviço por duas vezes, segundo anúncio feito nesta terça-feira. Até 11 de dezembro haverá ainda bilhetes promocionais.

De Portugal para Espanha, os comboios partem de Porto-Campanhã pelas 8h13 e 19h10 (hora portuguesa) e chegam a Vigo-Guíxar pelas 11h35 e 22h34 (hora espanhola), respetivamente.

De Espanha para Portugal, os comboios saem de Vigo-Guíxar pelas 8h58 e 19h56 (hora espanhola) e terminam viagem em Porto-Campanhã pelas 10h20 e 21h18 (hora portuguesa), respetivamente.

O Celta tem paragem nas estações de Nine, Viana do Castelo e Valença.

Os passageiros poderão comprar bilhetes com promoção para viagens entre 17 de outubro e 11 de dezembro. Entre Porto e Vigo, haverá ingressos a 5,25 euros (em vez de 14,95 euros). A Renfe também vai disponibilizar bilhetes entre Porto e Santiago de Compostela - com escala em Vigo - por 10,30 euros.

O comboio internacional continuará a ser realizado com recurso a automotoras a diesel da série 592 da Renfe apesar de a linha estar eletrificada dos dois lados do percurso. No entanto, a tensão na catenária é diferente entre Portugal e Espanha.

Ainda assim, a Renfe tem material circulante que permitiria a circulação de um comboio elétrico dos dois lados da fronteira, tanto automotoras como locomotivas.

CP e Renfe conseguiram chegar a acordo para retomar a normalidade do Celta depois de o serviço ter sido interrompido entre 15 de março e 16 de agosto de 2020 e entre 31 de janeiro e 1 de maio deste ano, por culpa do encerramento das fronteiras.

Falta as duas empresas chegarem a um entendimento para retomarem o comboio internacional entre Lisboa e Madrid, sem ligação desde 17 de março de 2020. A Renfe pretende efetuar um comboio diurno entre as duas capitais ibéricas, numa ligação de sete horas e 25 minutos. No entanto, a transportadora ferroviária portuguesa não pretende operar a ligação com prejuízo.