Comboios entre Portugal e Espanha suspensos a partir de terça

A circulação de comboios entre Portugal e Espanha vai ser suspensa a partir de terça-feira. Em causa estão os serviços internacionais Lusitânia/Sud Express e o Celta. A decisão foi comunicada na noite de domingo pela Renfe, a congénere espanhola da CP, e estará em vigor até 28 de março, pelo menos.

O comboio Lusitânia/Sud Express não vão circular em todo o percurso, entre Lisboa-Madrid (Lusitânia) e Lisboa-Hendaye (Sud Express).

O comboio Celta, que habitualmente faz a ligação entre Porto e Vigo, só vai fazer a viagem em território português, ou seja, até Valença do Minho.

A decisão da Renfe foi comunicada ainda antes da restrição de circulação de turistas entre Portugal e Espanha, que foi anunciada este domingo pelo primeiro-ministro, António Costa, e que deverá entrar em vigor na segunda-feira, após reunião do chefe do Governo português com o homólogo espanhol, Pedro Sánchez.

A transportadora espanhola comunicou este domingo a redução de serviços em 50% a partir de quarta-feira, seguindo a declaração do estado de alerta do Governo de Sánchez.

