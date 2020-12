Comboios históricos do Vouga e do Douro com regresso marcado para 2021

Ensaios do Vouguinha em dezembro de 2019. © Maria João Gala/Global Imagens

Os comboios históricos do Vouga e do Douro vão voltar aos carris em 2021. O sinal de partida foi dado esta segunda-feira pela CP, que colocou à venda vouchers de viagem para oferecer na época do Natal. Os presentes podem ser comprados pela internet ou através das bilheteiras da transportadora.

Os preços dos vouchers são mais baixos do que os praticados habitualmente para este produto de turismo ferroviário. Antes de efetuar a viagem, os clientes têm de rebater o voucher e reservar o lugar.

O voucher para o comboio histórico do Douro custa 35 euros. Este comboio circula com cinco carruagens de madeira, datadas do início do século XX e a locomotiva a vapor, percorrendo o percurso habitual, entre as estações do Peso da Régua (distrito de Vila Real) e do Tua (distrito de Bragança), com paragem na vila do Pinhão.

O voucher para o comboio histórico do Vouga custa 25 euros. Este comboio circula com uma locomotiva a carvão e água, a E214, fabricada pela casa alemã Henschel & Sohn. Esta locomotiva é a única da forta ativa da CP que está preparada para circular em via estreita e que vão rebocar várias carruagens históricas estrangeiras, entre as quais as napolitanas, da década de 1930, e que foram resgatadas em julho deste ano.