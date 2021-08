Comboios parados por falta de limpeza? CP procura solução com Governo

Interior de um comboio na linha do Leste. © Leonardo Negrão/Global Imagens

A CP está a procurar com o Governo uma solução para evitar que os comboios tenham de parar por falta de limpeza no início de setembro. Esta é a resposta da transportadora deste domingo perante o impasse que se vive nas duas empresas que limpam a maioria do material circulante da CP.

"A CP, em conjunto com a sua tutela, está a trabalhar para encontrar soluções para, no curto prazo, minimizar os efeitos da greve e resolver a questão da prestação de serviços de limpeza dos seus comboios e instalações", refere a empresa em nota enviada ao Dinheiro Vivo neste domingo.

Os trabalhadores da Ambiente & Jardim e Ambiente & Jardim II convocaram uma greve de seis dias, entre 1 e 6 de setembro, por estarem sem receber salários desde junho. As contas das duas empresas foram bloqueadas, em julho, através de um despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa. Os bens foram arrestados por dívidas de 25 milhões de euros ao Estado, escreve a edição deste domingo do jornal Público.

A CP tentou transferir 275 mil euros para as empresas poderem pagar os ordenados mas a operação não foi autorizada porque o Ministério Público recorreu da decisão de autorização do juiz Ivo Rosa.

Não sendo isso possível a transferência, a transportadora pretende rescindir o contrato de imediato e lançar um concurso público com caráter de urgência. Mas isso depende da autorização do Ministério das Finanças, que tutela a CP em conjunto com o Ministério das Infraestruturas.

Caso a greve seja concretizada, a transportadora admite que a situação "poderá gerar perturbações na circulação de alguns comboios, que a CP procurará evitar por todos os meios ao seu dispor".