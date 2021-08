Comboios só com lugares sentados voltam a ter lotação máxima

Comboio Intercidades, serviço de longo curso da CP - Comboios de Portugal. © Arquivo/Global Imagens

Os comboios apenas com lugares sentados voltaram à lotação máxima. Desde terça-feira que a CP repôs a venda de todos os bilhetes para os serviços com compra antecipada do ingresso, segundo informação publicada na página oficial da transportadora.

Alfa Pendular, Intercidades, Celta e comboios históricos do Douro e do Vouga são os serviços impactados por esta alteração. A empresa justifica a medida "em alinhamento com a resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de julho", que deu início ao novo plano de desconfinamento.

Em 14 de junho, a CP já tinha reposto a totalidade dos lugares disponíveis nos comboios apenas com lugares sentados, segundo resolução do Conselho de Ministros da altura. Na mesma semana, contudo, a transportadora teve de recuar na decisão devido ao agravamento da pandemia na região da Grande Lisboa.

A restrição afetou os comboios Alfa Pendular e Intercidades a nível nacional, mesmo nos concelhos que não se encontravam em situação de risco. A empresa, na altura, justificou: "simplesmente não conseguiríamos controlar se a lotação teria de ser completa ou a dois terços".

A lotação máxima nos restantes comboios da CP, urbanos e regionais, será reposta no início de setembro, de acordo com o plano de desconfinamento apresentado na semana passada. O documento prevê o fim das restrições de ocupação de lugares em todos os transportes públicos.