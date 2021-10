Combustíveis a pique deixam autocarros de passageiros à beira da falência

Autocarros de transporte de passageiros © Artur Machado / Global Imagens

Há um ano, entre as quebras decorrentes da pandemia e dos confinamentos, o preço do gasóleo atingia mínimos de quatro meses, fixando-se nos 1,2 euros por litro. Ontem, encher o depósito de um autocarro que leva pessoas, por exemplo, de Lisboa ao Algarve ou do Porto a Badajoz, custava mais 120 euros. De outubro de 2020 para hoje, um depósito de 300 litros encareceu de 360 euros para 480 euros. Números que estão a deixar o setor rodoviário de transporte de passageiros de cabelos em pé.

"O aumento exponencial do preço do combustível, que atinge hoje valores à volta de 1,60 euros (gasóleo), limitam as empresas na sua atividade, uma vez que esse aumento não poderá ser repercutido no preço dos serviços prestados, pois, por um lado, existem já contratos celebrados que não poderão ser alterados e, por outro, o aumento do preço dos serviços levaria a um afastamento dos turistas", apontou a Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros (ARP).

A associação lamenta a escalada que está a tornar incomportável a sustentabilidade do negócio, ainda mais quando ao governo não se ouve eco de qualquer intenção de ajudar a minimizar o impacto deste aumento brutal de custos numa altura em que a transformação energética é palavra de ordem. Apostado na eletrificação do país, ainda nesta manhã o ministro do Ambiente reforço que qualquer ação sobre os preços dos combustíveis seria "um erro político" que este governo "não irá cometer".

Matos Fernandes não admite reduzir impostos sobre os combustíveis - "é um erro, do ponto de vista do objetivo da neutralidade carbónica do país, fazer uma intervenção que favoreça a utilização dos combustíveis fósseis", afirmou hoje - e por esse princípio nem se perspetiva que outro tipo de ajudas possam ser incluídas nas contas do Orçamento do Estado, que chega ao Parlamento esta noite. Incluindo um apoio como o que é dado aos pesados de mercadorias, que a associação reclama.

Quanto ao mecanismo, aprovado recentemente pelo Parlamento, para regular as margens na cadeia de comercialização dos combustíveis rodoviários e GPL,, a ARP garante que "em nada veio alterar ou melhorar o estado das coisas", já que cerca de 60% do preço dos combustíveis vem dos impostos que sobre eles pesam.

O ministro da Economia, Siza Vieira, porém, ainda hoje reforçou que o esforço do país deve ser o de reduzir a dependência energética e evitar combustíveis fósseis, descartando qualquer descida de impostos sobre os combustíveis.

Representando cerca de 130 associados, a ARP considera "incompreensível o tratamento diferenciado" dado ao transporte pesado de passageiros face ao de mercadorias, tendo em conta que para os autocarros tem vindo a ser "sucessivamente recusado" o benefício do gasóleo profissional. Segundo a associação, as empresas de transporte de mercadorias têm acesso ao gasóleo profissional, podendo ser reembolsadas em 0,1833 euros por cada litro. Em Espanha e em França, lembra a associação, as empresas de transporte coletivo de passageiros que têm acesso ao gasóleo profissional são reembolsadas em 0,049 euros por litro e em 0,2171 euros por litro, respetivamente.

"Face à falta de abertura por parte do governo, o setor do transporte pesado de passageiros está fortemente fragilizado", lamenta a ARP, alertando que existem apenas dois caminhos: a insolvência, "arrastando para o desemprego milhares de trabalhadores, com todo o impacto social e económico que daí advém", ou o abastecimento em Espanha, deixando de gerar "receitas para os cofres do Estado". com Lusa