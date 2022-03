Combustíveis: Quer saber onde o litro da gasolina custa 2 cêntimos?

Motor 24 23 Março, 2022 • 09:34 Partilhar este artigo Facebook

Entre os 2,62 euros em Hong Kong e os 2... cêntimos! Os preços do litro da gasolina variam para cada país do Mundo. Portugal é o 12.º com os combustíveis mais caros, de acordo com os dados do globalpetrolprices.com.

De acordo com o levantamento feito pela plataforma online, a 14 de março de 2022, o preço médio da gasolina no mundo era de 1,19 euros por litro, um valor consideravelmente mais baixo daquele que vemos anunciados nos postos de abastecimento pelo país estes dias. A explicação está nas grandes diferenças entre os países.

"Os países mais ricos têm preços mais altos e os mais pobres e os países produtores e exportadores de petróleo têm preços consideravelmente mais baixos. Os Estados Unidos representam uma exceção pois é um país economicamente desenvolvido, mas ao mesmo tempo tem preços da gasolina baixos", explicam os especialistas do globalpetrolprices.com.

O índice, criado com base na análise e na comparação dos preços globais dos combustíveis - procurando achar os valores médios para cada país -, coloca Portugal entre os países com a gasolina mais cara, atribuindo-lhe o preço médio de 2,028€ por cada litro. Significa que atestar um automóvel no nosso país tem um custo médio de 80€, contra 105€ que é o que custa o depósito de gasolina em Hong Kong - onde se praticam aos preços mais elevados.

De acordo com esta lista, há apenas 11 locais que superam o valor pago nas estações de serviço portuguesas: Hong Kong (2,631€/litro), Mónaco (2,263€), Países Baixos (2,222€), Finlândia (2,221€), Liechtenstein (2,214€), Alemanha (2,202€), Itália (2,193€), Noruega (2,133€), Grécia (2,110€), Dinamarca (2,052€), Islândia (2,029€).

Preços por litro de gasolina 95 (em euros)

-Hong Kong 2,631

-Mónaco 2,263

-Países Baixos 2,222

-Finlândia 2,221

-Liechtenstein 2,214

-Alemanha 2,202

-Itália 2,193

-Noruega 2,133

-Grécia 2,110

-Dinamarca 2,052

-Islândia 2,029

-Portugal 2,028

-Israel 2,022

-França 1,987

-Áustria 1,987

-Suécia 1,982

-Zimbabwe 1,967

-Singapura 1,964

-Bélgica 1,946

-Reino Unido 1,945

-Irlanda 1,919

-Suíça 1,909

-Estónia 1,899

-Letónia 1,887

-Barbados 1,886

-República Checa 1,869

-San Marino 1,854

-Espanha 1,840

-República Centroafricana 1.831

-Albânia 1,807

-Nova Zelândia 1,802

-Lituânia 1,759

-Montenegro 1,740

-Luxemburgo 1,740

-Croácia 1,662

-Eslováquia 1,651

-Roménia 1,612

-Uruguai 1,606

-Andorra 1,590

-Eslovénia 1,503

-Laos 1,484

-Bósnia Herzegovina 1,476

-Sérvia 1,454

-Polónia 1,446

-Cabo Verde 1,441

-Chipre 1,437

-Canadá 1,433

-Coreia do Sul 1,429

-Bulgária 1,423

-Macedónia do Norte 1,406

-Jordânia 1,398

-Jamaica 1,364

-Moldávia 1,352

-Malta 1,340

-Ilhas Caimão 1,327

-Japão 1,327

-Peru 1,312

-Malawi 1,303

-Tailândia 1,299

-Austrália 1,298

-África do Sul 1,291

-República Dominicana 1,290

-Hungria 1,284

-Bahamas 1,276

-Uganda 1,276

-Turquia 1,266

-Guatemala 1,255

-China 1,241

-Chile 1,235

-Índia 1,229

-Burundi 1,224

-Marrocos 1,219

-Vietname 1,212

-Filipinas 1,205

-Brasil 1,192

-Senegal 1,187

-Costa Rica 1,161

-Paraguai 1,161

-Cuba 1,151

-Estados Unidos 1,132

-Ruanda 1,124

-Nepal 1,121

-Honduras 1,118

-Ucrânia 1,104

-Zâmbia 1,100

-Nicarágua 1,096

-Quénia 1,074

-Panamá 1,066

-Geórgia 1.057

-El Salvador 1,044

-Namíbia 1,040

-Butão 1,031

-Mali 1,028

-Guiné 1,022

-Sri Lanka 1,015

-México 1,008

-Porto Rico 1,003

-Tanzânia 1,002

-Botswana 0,995

-Moçambique 0,988

-Costa do Marfim 0,973

-Camarões 0,961

-Congo 0,949

-Bangladesh 0,946

-Burkina Faso 0,942

-Serra Leoa 0,942

-Madagáscar 0,933

-Gabão 0,923

-Mongólia 0,909

-Argentina 0,886

-Sudão 0,869

-Maldivas 0,864

-Líbano 0,859

-Afeganistão 0,829

-Indonésia 0,821

-Emiratos Árabes Unidos 0,776

-Equador* 0,616

-Haiti 0,580

-Colômbia 0,571

-Etiópia 0,570

-Qatar 0,527

-Bolívia 0,498

-Bahrein 0,485

-Iraque 0,469

-Malásia 0,445

-Rússia 0,394

-Nigéria 0,366

-Angola 0,311

-Síria 0,288

-Irão 0,05

-Venezuela 0,02

Fonte: https://pt.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/

