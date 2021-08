Comercializadores de energia devem responder diretamente aos consumidores, defende regular

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Agosto, 2021 • 13:04 Partilhar este artigo Facebook

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recomendou esta terça-feira que os comercializadores de energia respondam diretamente às reclamações de faturação sobre medição de consumos, em vez de as transferir para os operadores da rede de distribuição.

"A ERSE -- Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos constatou que os comercializadores transferem parte das respostas às reclamações sobre faturação que envolvam questões de medição para os operadores da rede de distribuição, razão pela qual recomenda aos comercializadores que prestem informação mais completa, clara e adequada diretamente ao seu cliente", disse o regulador, em comunicado.

Segundo a ERSE, a faturação é há alguns anos o tema mais reclamado pelos clientes de eletricidade e de gás natural, que referem, com frequência, os consumos medidos ou estimados transmitidos pelos operadores das redes de distribuição aos vários comercializadores de energia.

"Em parte das respostas às reclamações sobre faturação, a ERSE verificou que os comercializadores transferem para o operador da rede de distribuição a prestação de informação ao cliente sobre os dados de consumo que fundamentam os valores constantes da fatura", apontou a entidade.

O regulador considera que a resposta às reclamações deve "envolver a colaboração estreita e permanente entre comercializadores e operadores das redes, de modo que os consumidores recebam informação mais completa, clara e adequada do comercializador com quem celebraram contrato de fornecimento e do qual esperam o correspondente esclarecimento".