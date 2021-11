Comércio Digital venceu Prémio Europeu de Promoção Empresarial

© Direitos Reservados

Portugal arrecadou, nesta terça-feira à noite, mais um Prémio Europeu de Promoção Empresarial, com o projeto 'Comércio Digital', da ACEPI, na categoria Desenvolvimento do Ambiente Empresarial e Apoio à Transição Digital. A concurso estavam, no total, 17 projetos finalistas nomeados em seis categorias distintas.

Coube a Nuno Milagres, vice-presidente da Associação da Economia Digital (ACEPI) e coordenador do programa Comércio Digital, receber o prémio, na gala, que decorreu esta tarde na Eslovénia. Agradeceu a colaboração do Governo português, que apoiou o projeto, através do Compete 2020, mas também das várias associações empresarias locais que ajudaram a fazer chegar este projeto de promoção da literacia digital a milhares de pequenos negócios. "Arrancamos com o Comércio Digital ainda antes da pandemia, e foi muito difícil sermos ouvidos, mas depois, com a covid, tudo mudou e passamos a ser muito solicitados. Foi extraordinário", lembrou, destacando que a aposta no digital é uma questão "não de oportunidade, mas de sobrevivência para muitas microempresas".

Menos sorte teve o 'Aqua+ Água na Medida Certa', da responsabilidade da Adene - Agência para a Energia, e que estava nomeado na categoria de Apoio à Transição Sustentável. Embora seja inovador a nível mundial, ao desenvolver um referencial que pretende ajudar ao uso eficiente de água nos edifícios, o prémio na categoria 5 ficou em casa, sendo o vencedor o projeto esloveno Green Penguin, que recorre a tecnologias digitais para "para promover a alfabetização ambiental e digital, começando com as gerações mais novas e expandindo, gradualmente, as restantes faixas etárias". Através de um jogo, é ensinado às crianças como obter reduções significativas nas emissões de CO2, "aumentando a sua consciência dos desafios ambientais e do desenvolvimento sustentável".

São seis as categorias a concurso e os 28 países participantes submeteram, este ano, mais de 200 projetos, que foram restringidos a uma lista de 47 para que o júri dos EEPA 2021 selecionasse a short list dos 17 finalistas.