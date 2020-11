Comércio e Restauração aumentam dívida e anteveem fecho em 2021

© Igor Martins / Global Imagens

As empresas de retalho e restauração estão a somar prejuízos desde o início da pandemia e já anteveem o encerramento dos negócios, um cenário que poderá agudizar-se com o regresso do país ao estado de emergência quando se aproxima o Natal, uma das épocas mais importantes para o setor.

Segundo as conclusões de um inquérito da Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR) sobre a sustentabilidade do setor, 72% das empresas suas associadas já tiveram necessidade de aumentar o endividamento bancário para fazer face aos prejuízos e a dificuldades de tesouraria, sendo que 66% recorreram a fundos próprios ou dos acionistas.

Em simultâneo, 60% consideram como provável o recurso a um plano de proteção de credores em 2021.

O inquérito revela ainda que 50% das empresas apresentam quedas nas vendas superiores a 50% no período entre 15 de Março e 31 de Outubro e 95% registam quebras superiores a 25%.

Para garantir a sua sustentabilidade, 75% defendem que o regime das rendas variáveis aprovado na Lei do Orçamento Suplementar é essencial para a sua salvação e para a proteção do emprego, desde que aplicado desde o confinamento, assim como o seu prolongamento para 2021.

O presidente da AMRR, Miguel Pina Martins, alerta que "caso não sejam aprovadas medidas de justa repartição do sacrifício entre proprietários, arrendatários e Estado, são dezenas de milhares de empresas que vão à falência e centenas de milhares de empregos perdidos".

Para o responsável, é essencial que o Governo e a Assembleia da República assegurem "a aplicação das rendas variáveis no ano 2021 e uma redução das rendas dos lojistas e dos restaurantes de rua" para ultrapassar a crise. Miguel Pina Martins defende ainda a flexibilização dos espaços.