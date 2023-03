Comissão de Inquérito: TAP e governo têm 10 dias para enviar documentos aos deputados

© Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 01 Março, 2023 • 19:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) à tutela política da gestão da TAP aprovou, esta quarta-feira, 1, os documentos solicitados pelos vários grupos parlamentares à empresa e às restantes entidades envolvidas. O pedido de documentação será enviado amanhã, dia 2, através de correio e os visados dispõem de 10 dias para fazer chegar as informações solicitadas.

O presidente da CPI, o deputado socialista Jorge Seguro Sanches, sugeriu à comissão que aguardasse a chegada dos documentos para só posteriormente se avançar com os requerimentos das audições.

Além da administração da TAP, serão pedidos documentos a outras entidades como ao governo ou à sociedade de advogados SRS Advogados. O Bloco de Esquerda (BE) anunciou, na primeira reunião da CPI, que iria solicitar "toda a correspondência entre a administração da TAP e as tutelas políticas nos vários ministérios sobre prémios de gestão, prémios de rescisão ou salários".

O coordenador do PS na comissão de inquérito, Carlos Pereira, adiantou à agência Lusa que os socialistas querem conhecer o acordo de desvinculação de Alexandra Reis da TAP e a informação dada pelo chairman ao governo sobre o mesmo, bem como o relatório da Inspeção Geral de Finanças (IGF) sobre esta matéria bem como o parecer da sociedade de advogados SRS Advogados sobre o acordo de desvinculação estabelecido entre Alexandra Reis e a TAP".

Já o PSD explicou, em conferência de imprensa que apresentou "um conjunto alargado de documentos" "Um tem a ver com a TAP e a sua gestão, os principais documentos de gestão, relatórios de contas, atas, deliberações, contratos. Outro com os trabalhadores, indemnizações, prémios e com o caso Alexandra Reis e ainda um terceiro sobre a relação da TAP com terceiros, nomeadamente com a Parpública e com o Governo", detalhou Paulo Rios de Oliveira.

O PCP solicitou a "apresentação de documentação sobre os negócios de compra de aviões, sobre as remunerações de gestores nos últimos dez anos e sobre os negócios que o acionista privado fez com a TAP, beneficiando a Atlantic Gateway", adiantou a Lusa.

O IL também pediu para ver os contratos de Alexandra Reis, da CEO da TAP e dos restantes administradores e o Chega solicitou o plano de reestruturação da companhia aérea "entregue em Bruxelas na sua versão integral e sem rasuras".

*Com Lusa