Comissão de trabalhadores da Autoeuropa chega a novo pré-acordo

Volkswagen Autoeuropa em Palmela © AFP

A comissão de trabalhadores da Autoeuropa chegou, esta segunda-feira, a um novo pré-acordo com a administração. Após o chumbo do anterior pré-acordo laboral, no passado dia 25 de fevereiro, a comissão avisou que não iria aceitar, "de forma alguma, que os trabalhadores estivessem mais um ano sem ver os seus salários atualizados, nem as suas condições laborais melhoradas", realçando, mais uma vez, a urgência de alcançar um acordo.

As negociações deste novo pré-acordo visam o arredar da questão da flexibilidade, a garantia do prémio de objetivos para os trabalhadores e o aumento do salário mínimo praticado, para mais 30 euros (no mínimo). Segundo a comissão que representa os mais de 5100 operários da fábrica de Palmela, passam a ser direitos consagrados - sem necessidade de negociação - as pausas de 10 minutos, o pagamento de prémios de fim de semana a 100% para todos os horários de laboração aos fins de semana e os três dias especiais (2+1).

Atendendo à "instabilidade relativamente aos semicondutores" e à "falta de material", provocada pela atual conjuntura de guerra na Ucrânia, a comissão de trabalhadores da Autoeuropa diz que este é um novo pré-acordo que vai de encontro ao contexto em que se vive e que garante aos trabalhadores direitos que há muito reivindicam.

"Temos todas as condições de alcançar um acordo que nos dará estabilidade, melhorará significativamente as condições laborais e salariais, mas acima de tudo não nos retira qualquer direito e melhora substancialmente o pré-acordo chumbado", refere a comissão de trabalhadores da Autoeuropa, citada em comunicado.

O novo pré-acordo será votado na próxima semana, nos dias 28 e 29 de março, após ser apresentado aos diferentes turnos em vários plenários, nos dias 24 e 25.