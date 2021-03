Comissão Europeia liga Lisboa a Paris de comboio em setembro

Comissária europeia dos Transportes, Adina Valean. © EPA/OLIVIER HOSLET

A Comissão Europeia vai ligar Portugal a Paris de comboio em setembro. Bruxelas quer mostrar o papel da ferrovia na região, com uma viagem especial para discutir os desafios deste meio de transporte e como este meio de transporte pode ganhar utilizadores às estradas e ao avião. O projeto foi oficialmente anunciado esta segunda-feira pela comissária europeia dos Transportes, Adina Valean.

O Connecting Europe Express - assim se chamará este comboio - vai partir de Lisboa em setembro, passando pela capital da Eslovénia e outras cidades europeias, terminando a viagem em Paris. Portugal e Eslovénia assumem a presidência rotativa do Conselho da UE em 2021; França terá este cargo no primeiro semestre de 2022. Este comboio também vai passar por pelo menos dois países que não integram a União Europeia, como Suíça e Sérvia.

The train will begin its journey in Lisbon in September, passing through many capitals, including Ljubljana, and finish it in Paris. So the journey will take us between the two EU Presidencies of 2021 - with a few detours along the way - to the first Presidency of 2022 - France. - Adina Valean (@AdinaValean) March 29, 2021

2021 marca os 175 anos da primeira ligação ferroviária internacional, que uniu Paris a Bruxelas.

A comissária europeia salientou o desafio deste comboio, que irá passar por três bitolas. Atualmente, já existe tecnologia que permite ultrapassar este obstáculo, através da colocação de eixos telescópicos nos rodados dos comboios. A mudança de bitola é feita a velocidade reduzida sobre um intercambiador - existe em Espanha -, que ajusta a largura dos rodados à distância entre os carris.

Foi em dezembro de 2020 que surgiram as primeiras notícias sobre um comboio da Comissão Europeia para promover a ferrovia. Na altura, a viagem estaria marcada para junho: partindo de Lisboa, este comboio teria como destino a capital da Eslovénia, Liubliana, marcando a transição entre presidências do Conselho da UE. Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, República Checa, Eslováquia, Hungria, Roménia e Croácia seriam algumas das passagens deste comboio, escreveu na altura o jornal Público.

O anúncio oficial do Connecting Europe Express ocorre numa altura em que Portugal está sem ligações ferroviárias internacionais. Desde março de 2020 que estão fora de circulação os comboios Lusitânia (para Madrid) e Sud Express (para Hendaye, em França). Esta suspensão, inicialmente, devia-se ao encerramento da fronteira entre Portugal e Espanha. No último ano, contudo, as autoridades espanholas não manifestaram interesse em retomar esta ligação noturna.

O cenário agravou-se há mais de duas semanas. Na altura, uma representante do ministério espanhol dos Transportes admitiu que o país vizinho poderá deixar de ter comboios noturnos mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus.

A culpa é da qualidade da rede de alta velocidade espanhola: "se entre Madrid e Barcelona ou Sevilha o trajeto é de duas horas e meia, não é razoável pensar que os comboios noturnos possam ser competitivos ou atrativos para os utentes", referiu a secretária-geral dos Transportes e Mobilidade, María José Rallo, durante uma comissão da câmara baixa do Parlamento espanhol.

A ideia desta responsável espanhola choca com os anúncios dos governos de França, Alemanha, Áustria e Suíça, que estão a recuperar material circulante para voltarem a operar comboios noturnos a partir do final de 2021, já com a pandemia sob controlo.

No início deste ano, foi apresentado o projeto Trans Europ Express 2.0, que pretende recuperar a rede transeuropeia ferroviária para ligar as principais cidades europeias através de comboios de elevada qualidade para serviços diurnos e noturnos.

Partindo de Lisboa, só para chegar a Madrid, eram necessárias mais de 10 horas de viagem, com o comboio a partir de Lisboa e a seguir pela Linha da Beira Alta a partir de Pampilhosa, entrando em Espanha através de Vilar Formoso. O Lusitânia seguia em conjunto com o Sud Expresso até Medina del Campo. Aí. o Lusitânia rumava à capital espanhola; o Sud Expresso seguia até Hendaye, em França.

Apenas depois de 2023 será possível ligar as duas capitais ibéricas durante o dia de forma competitiva: nessa altura, ficará pronto o troço de 110 quilómetros entre Évora e Elvas, para velocidades de até 250 km/h. Conjugado com os desenvolvimentos na linha do lado espanhol, será possível viajar entre Lisboa e Madrid em cerca de cinco horas.