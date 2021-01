Comissão Executiva da NOS passa a ter sete membros

Dinheiro Vivo 18 Janeiro, 2021 • 21:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A operadora NOS cooptou dois vogais para o Conselho de Administração, também designados para a Comissão Executiva, que passou a ter sete elementos, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A Comissão Executiva, liderada por Miguel Almeida, contava até agora com seis membros.

"O Conselho de Administração deliberou cooptar" Filipa Santos Carvalho e Daniel Lopes Beato "como vogais do Conselho de Administração para o exercício de funções até ao termo do mandato em curso (2019-2021)", acrescentando que "os novos administradores foram igualmente designados membros da Comissão Executiva, a qual passará a ser composta por sete membros".

Os novos elementos foram nomeados depois de no passado dia 18 de dezembro, a operadora ter dado conta da renúncia da administradora executiva Ana Paula Marques (que transitou para a EDP) e, a 8 de janeiro do administrador não executivo António Lobão Teles.

Para a Comissão Executiva a operadora chamou dois diretores. Filipa Santos Carvalho era até aqui diretora da área Jurídica e de Regulação da NOS. Já Daniel Beato diretor da Produto & Marketing da área B2C. "Ainda não são conhecidos os nomes" para substituir os profissionais nos cargos, diz fonte oficial da NOS ao Dinheiro Vivo.

Os dois administradores executivos juntam-se assim a Miguel Almeida (CEO), José Pedro Pereira da Costa (CFO) Manuel Ramalho Eanes, Luís Nascimento e Jorge Graça.

A NOS fechou hoje a subir 0,87% na bolsa de Lisboa, para 3,028 euros.