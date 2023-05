Comissão executiva da TAP com duas caras novas. Ramiro Sequeira sai

Luís Rodrigues, presidente executivo da TAP. © Leonardo Negrão / Global Imagens

A comissão executiva da TAP será composta por quatro vogais, para além do CEO, Luís Silva Rodrigues, com a renúncia já anunciada de Silvia Mosquera González, que sai no dia 23 de junho, revela a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ramiro Sequeira, administrador operacional da companhia que chegou a ser CEO interino antes da entrada de Christine Ourmières-Widener, sai da comissão executiva e Gonçalo Pires, administrador financeiro que já atravessou várias lideranças, mantém-se, assim como Sofia Lufinha. Entram na equipa de gestão liderada pelo ex-CEO da SATA duas caras novas: Mário Chaves e Maria João Cardoso. Mário Chaves ocupava o cargo de diretor-geral da Portugália desde março deste ano, tendo sido administrador executivo da SATA (desde janeiro de 2020).

As mudanças anunciadas tiveram a aprovação da governo. "Por deliberação unânime por escrito do acionista único da TAP tomada a 17 de maio de 2023, foram eleitos o Sr. Comandante Mário Chaves e a Sr.ª Eng.ª Maria João Cardoso como Vogais do Conselho de Administração da TAP, para exercer funções no período remanescente do mandato em curso de 2021/2024", lê-se no comunicado à CMVM.

A comissão executiva agora reconfigurada terminará o mandato em 2024. "Por deliberação do Conselho de Administração da TAP tomada na presente data, foi deliberado reconfigurar a Comissão Executiva da TAP para o período remanescente do mandato em curso de 2021/2024", esclarece o comunicado.