Comissões limitadas vão "penalizar utilizadores" da Uber Eats

Estafeta da Uber Eats, na Alameda das Antas no Porto (José Carmo / Global Imagens) © José Carmo / Global Imagens

Os consumidores vão ser os mais penalizados pelo prolongamento dos limites às comissões cobradas pelas plataformas de entrega aos restaurantes. Este é o comentário da Uber Eats em relação à medida do estado de emergência que determina um teto máximo de 20% para o montante cobrados aos restaurantes e à proibição de aumentar a taxa cobrada aos consumidores.

A medida terá efeitos entre 31 de janeiro e 14 de fevereiro.

"Nas últimas duas semanas, implementámos algumas mudanças para continuarmos a oferecer um serviço fiável aos nossos utilizadores e parceiros. Com a renovação do estado de emergência e das limitações, seremos forçados a fazer mudanças operacionais mais significativas que vão mais uma vez prejudicar quem mais queremos apoiar: utilizadores, parceiros de entrega e restaurantes", adiantou fonte oficial da empresa esta sexta-feira.

Limitar as comissões cobradas deverá levar a uma menor publicidade dos restaurantes dentro da aplicação assim como haverá uma redução do raio de cobertura das entregas. Só assim é que será possível assegurar rendimentos aos estafetas que colaboram com a plataforma.

No anterior estado de emergência, iniciado em 16 de janeiro, a Uber Eats já tinha criticado a introdução destas limitações. A medida visava limitar os custos dos restaurantes e cafés, que, face ao encerramento dos espaços determinado pelo segundo confinamento, têm apenas o takeaway e as entregas em casa como canal de vendas.

A Glovo, desta vez, também criticou a medida do Governo. "Limitar em 20% a taxa impacta profundamente a viabilidade dos serviços de entrega e, portanto, terá também um impacto negativo para os restaurantes, para os estafetas e para os clientes", referiu a empresa espanhola.

Em novembro, a associação Deco Proteste acusou a Glovo e a Uber Eats de exercerem "pressão" sobre restaurantes com "elevadas comissões" cobradas, com um impacto no aumento de preços e na oferta disponibilizada nas plataformas. A associação denunciava taxas médias entre os 15% e os 35%, e expusera a situação à Autoridade da Concorrência.