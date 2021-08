Commerzbank agrava prejuízos para 394 milhões no primeiro semestre

Agência do banco Commerzbank em Frankfurt, Alemanha. © EPA/MAURITZ ANTIN

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Agosto, 2021 • 13:03

Num comunicado hoje divulgado, o Commerzbank, segundo maior banco comercial privado da Alemanha, informou que as receitas totais melhoraram no primeiro semestre para 4.353 milhões de euros (+5,5%).

O rendimento líquido de juros caiu para 2.427 milhões de euros (-6,6%), mas os rendimentos de comissões subiram para 1.803 milhões de euros (+8,1%).

A entidade também reduziu as provisões para crédito malparado para 235 milhões de euros, menos 70,4% do que há um ano (795 milhões de euros).

O Commerzbank teve custos de reestruturação de 976 milhões de euros até junho devido aos 10.000 postos de trabalho que deverá cortar até 2024.

Mas registou um lucro operacional de 570 milhões de euros, em comparação com uma perda de 74 milhões de euros no primeiro semestre de 2020.

"Conseguimos um resultado operacional sólido no primeiro semestre do ano. A implementação da estratégia está no bom caminho. Estamos a avançar com todas as iniciativas estratégicas e estamos também preparados para tomar decisões difíceis", disse o presidente executivo (CEO, Chief Executive Officer), Manfred Knof.

O Commerzbank tem um rácio de capital próprio comum de alta qualidade para ativos ponderados pelo risco (CET 1) de 13,4% (13,4% um ano antes) e um rácio de eficiência de 81,5% (82,5% na primeira metade de 2020).

A diretora financeira, Bettina Orlopp, salientou que, no segundo trimestre, o rácio de capital CET 1 permaneceu estável apesar dos elevados efeitos pontuais e custos de reestruturação, o que mostra que o Commerzbank tem uma base muito forte para a transformação.

O Commerzbank espera um pequeno aumento nas receitas, lucro operacional, custos operacionais de 6,5 mil milhões de euros e provisões de menos de mil milhões de euros este ano, embora a incerteza se mantenha devido à pandemia.

Estas previsões dependerão de não haver alterações na carteira de empréstimos do banco polaco mBank em francos suíços.