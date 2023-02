Commerzbank com lucro de 1,4 mil milhões em 2022

© EPA/MAURITZ ANTIN

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Fevereiro, 2023 • 09:47

O Commerzbank, o segundo banco comercial privado da Alemanha e parcialmente nacionalizado, teve um lucro líquido atribuído de 1.435 milhões de euros em 2022, o resultado mais elevado em mais de 10 anos e 233,7% acima de 2021.

O banco informou esta quinta-feira que as receitas totais melhoraram em 2021 para 9.461 milhões de euros (+12%), devido ao aumento das receitas após a subida das taxas de juro.

A margem financeira ascendeu a 6.459 milhões de euros, mais 33,2%.

Contudo, a receita líquida de comissões caiu para 3.519 milhões de euros (-2,4%).

O Commerzbank aumentou as provisões para o crédito malparado em 2022 para 876 milhões de euros, mais 53,7% do que no ano anterior (570 milhões).

"Cumprimos o que prometemos: alcançamos os nossos objetivos estratégicos e triplicamos o nosso lucro líquido. Isso prova que a nossa estratégia funciona. A nossa transformação é um sucesso. O Commerzbank está de volta", disse o diretor executivo, Manfred Knof.

O lucro operacional subiu para 2.099 milhões de euros (+77,5%), apesar de um ambiente económico difícil e de ter registado perdas na Polónia de 90 milhões de euros.

Os custos operacionais desceram para 5.844 milhões de euros (-6,2%) e os custos de reestruturação caíram para 94 milhões de euros (-91,3%).

O Commerzbank tem um índice de capital Common Equity Tier 1 (CET 1) de 14,1% (13,6% um ano antes) e um índice de eficiência de 68,6% (79,3%).

A diretora financeira, Bettina Orlopp, disse que o bom resultado líquido dá ao banco força para distribuir capital aos seus acionistas.

O Commerzbank vai propor na próxima assembleia geral de acionistas, no final de maio, a distribuição de um dividendo de 0,20 euros por ação ou 250 milhões de euros, o primeiro dividendo em três anos.

Além disso, a administração solicitou ao Banco Central Europeu (BCE) e à Agência Financeira a aprovação de uma recompra de ações no valor de 122 milhões de euros.

A remuneração ao acionista representa 30% do lucro líquido do banco.

O Commerzbank espera em 2023 superar o lucro líquido obtido em 2022 e que a receita de juros também seja superior a 6.500 milhões de euros.

As receitas de comissões deverão permanecer estáveis em 2023, os custos totais cair para 6,3 bilhões de euros e as provisões para riscos serão inferiores a 900 milhões de euros, segundo com as previsões atuais do Commerzbank.