Como a pandemia mudou o mercado do luxo

Ariel Alonso, diretor da Salesland na América Latina, faz um retrato do estado do segmento de luxo e explica a sua dinâmica atual.

Da recuperação do mercado global do luxo, depois do embate da pandemia e dos confinamentos, que trouxeram exigências novas de adaptação - nomeadamente nas vendas personalizadas em vários canais e sem perder a identidade, essencial no segmento do luxo -, à alteração de peso dos mercados onde estão os maiores consumidores, o especialista explica o que está a mudar neste mundo.

"A indústria do luxo foi naturalmente atingida pela pandemia, nomeadamente com a mudança para o teletrabalho, limitando as reuniões e eventos sociais. Mas a boa notícia é que a sua recuperação está a acontecer mais rapidamente do que o esperado, ultrapassando mesmo alguns setores de consumo doméstico.

Com a China e os EUA na liderança, este setor está a recuperar a um ritmo acelerado e estima-se que em meados de 2022 estará a atingir níveis pré-pandémicos, perto dos 300 mil milhões de euros de negócios globais.

As exigências das marcas de luxo num ambiente em rápida mudança

Os novos códigos de consumo e os desafios para a indústria do luxo exigem que as marcas adotem uma postura estratégica diferente do que têm vindo a fazer:

- Omnichannel: o que acontece no canal físico tem um impacto direto no canal online, e vice-versa. Já não é uma estratégia centrada nos canais de venda, mas sim em customer centered, onde o cliente sente o mesmo tratamento em qualquer canal através do qual se ligue à marca.

- Virtualização do luxo: atualmente, 45% das vendas de luxo são influenciadas por ações digitais. O storytelling de uma marca pode começar no Tik Tok ou no Instagram.

- Novos mercados a surgir: em 2025, a China representará um volume de negócio próximo de metade do consumo de luxo global total.

- Valores para criar relação com o consumidor: Hoje em dia, o cliente valoriza muito mais atributos numa marca, tais como sustentabilidade ambiental, inclusão, diversidade, cruelty-free brands (não testado em animais), responsabilidade social da empresa, etc.

- Digital Natives Vertical Brands (DNVB): as novas marcas nativas digitais são marcas que nascem diretamente no mundo virtual, criam uma relação vertical direta com o consumidor, sem intermediários, e podem mapear melhor toda o customer journey online do cliente captando muita informação em cada ponto de contacto.

- Procura Crescente das Gerações Z e Y: A procura crescente das gerações Z e Y será responsável por 35% das vendas nos próximos 5 anos.

A importância do mundo presencial e o efeito ricochete

Embora a adaptação acelerada do mundo digital nos tenha deixado com novos hábitos de consumo nesse sentido, estamos a assistir a uma espécie de efeito de ricochete e a um aumento do desejo de voltar à loja, onde a magia acontece e há uma maior ligação com os clientes e com os brand lovers.

A interação pessoal continua a ser bastante relevante na relação com o cliente. A parte física e emocional é a chave para criar uma ligação real e fidelizá-lo. Uma grande parte da experiencia do cliente é criada na loja, com a construção do storytelling, no sentir a marca, na textura e aroma do produto, nos conselhos do vendedor, todo aquele ingrediente tradicional que se desenvolve cara a cara. E a loja física tem a atmosfera ideal para desenvolver o melhor Luxury Customer Journey para os clientes.

É muito importante conhecer a opinião dos peritos que viveram todas estas mudanças em primeira mão, por isso é importante referir a opinião de Catalina Grau Victoria, Responsável de Operações da Auscol, empresa representante da Carolina Herrera na Colômbia, e como vê o papel da loja física na construção dessa ligação com o consumidor de luxo:

'Quando entramos no canal e-commerce no segundo semestre de 2021, percebemos que a experiência na loja ainda é altamente valorizada pelos nossos clientes, bem como os conselhos e serviços especializados que enriquecem a experiência de compra dentro de espaços inspiradores, sendo ambos atributos exclusivos de uma loja da CH Carolina Herrera. Temos também um conceito único na região, a Casa Herrera Calle 85 (património arquitetónico da cidade). Um lugar mágico onde a história, o design, o bom gosto e a sobriedade da marca convergem'."