Como abrir um negócio. Conheça as seis dicas

Abrir um negócio nem sempre é fácil. Há inúmeras responsabilidades, papelada por todo o lado e regras a seguir que, por vezes, são do desconhecimento até por quem já está dentro da área.

A The Alternative Board (TAB) Portugal juntou seis dicas que todos os empreendedores devem saber antes de abrir um negócio.

1- Contabilidade organizada

Ter contabilista pode ajudar. Os impostos e a segurança social tornam-se mais fáceis de compreender e devem ser a primeira preocupação a ter em conta quando no arranque de um negócio. Mas não há milagres se não organizar as faturas e controlar os gastos. Na fase inicial, deve estar sempre em pé de igualdade com o contabilista, para evitar sustos, declarações mal preenchidas ou documentação não entregue, porque as multas podem surpreender.

2- Clientes que demoram a pagar

Quanto maiores forem os clientes mais tempo demoram a pagar. Seja a 30, 60 ou a 90 dias, saiba desde o início quanto tempo vai demorar a receber e organize as contas dessa forma. É comum a quantidade de empresários que não conseguem gerir as despesas num determinado mês, tendo milhares de euros a receber de clientes a quem prestaram o serviço.

3- Não é só a quem vende, mas também a quem compra

Os bons negócios também se fazem de bons fornecedores. E, às vezes, "o barato sai caro", como diz o ditado popular. Se está a tentar estabelecer-se no mercado com serviços de qualidade devia seguir este conselho. Mesmo que não tenha responsabilidade, um erro de um fornecedor, a má qualidade de um material ou atrasos na entrega podem custar um cliente.

4- Plano de marketing

O orçamento deve permitir criar um forte plano de marketing, mas, se não for possível, existem, na Internet, vários tutoriais que explicam como gerir as redes sociais, por exemplo, ou até procurar grupos de networking que o ponham em contacto com potenciais parceiros e/ou clientes para arrancar com o negócio.

5- Preparar e adaptar

Há bons e maus momentos no negócio, principalmente nas atividades sazonais. Há períodos do ano em que a faturação cai ou simplesmente não existe e o negócio deve estar preparado para encarar esta realidade. E há outros desafios a ter em conta: um novo concorrente, aumento dos custos de produção ou uma quebra de clientes. É importante ter um plano de contingência e saber adaptar-se e reinventar-se.

6- Noites mal dormidas

Para gerir o próprio negócio, às vezes temos de abdicar de muitos jantares, saídas de amigos e fins de semana e aguentar noites mal dormidas.