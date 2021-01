Foi a companhia diária de milhares de portugueses durante o primeiro confinamento e em pleno segundo confinamento está de regresso: Como é que o Bicho Mexe?, de Bruno Nogueira, regressa esta segunda-feira ao Instagram. O anúncio foi feito pelo humorista na sua conta na plataforma social. Agora com um novo nome: Como é que o Bicho Mexe? Nova Vaga.

"Tinha prometido a mim mesmo que a emissão de Natal seria a última. Não gosto de voltar a pegar em coisas que julgava terem cumprido a sua função. Nos últimos dias, depois das múltiplas mensagens que recebi e continuo a receber, e de olhar à minha volta, tenho-me debatido com esta dúvida, e cheguei à conclusão que ao contrário de todos os outros projectos, este está necessariamente ao abrigo de outra lei. É, feitas as contas, a mínima parte em que posso ajudar. Logo, não é trabalho, nem pode ser. É outra coisa. Dito isto, encontramo-nos a partir de hoje (segunda-feira), às 23h, no lugar do costume", anunciou o humorista.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Nogueira (@corpodormente)

Em pouco mais de uma hora a publicação na conta Corpo Dormente já tinha mais de 69 mil gostos. O anúncio surge ao quarto dia de confinamento geral do país, numa altura em que em Portugal se atingem números records de infeção e de óbitos por causa da pandemia.

Durante o primeiro confinamento, entre as 23h e a 1h da manhã, Bruno Nogueira convidou para diretos na plataforma social amigos como Nuno Markl, Nuno Lopes, Albano Jerónimo, João Manzarra, João Quadros, Marta Bateira (Beatriz Gosta), Inês Aires Pereira, Nélson Évora, Salvador Martinha, Inês Aires Pereira, Jéssica Athayde, Mariana Cabral (Bumba na Fofinha) ou Ljubomir Stanisic. Conversas digitais acompanhadas por milhares de seguidores, tendo inclusive em maio, com o fim do confinamento, o humorista percorrido de carro as ruas da Grande Lisboa, em direção ao Coliseu de Lisboa, para se despedir do "bicho".

O percurso foi acompanhado por muitos portugueses e iluminado por luzes de Natal, com a participação de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nélson Évora ou Salvador Sobral.

O Natal em maio gerou uma das maiores audiências de sempre de direto no Instagram no mercado nacional: 175 mil pessoas. O "Bicho" terminou no Coliseu, ao som do piano de Filipe Melo (convidado habitual) e da voz de Bruno Nogueira, com Vendaval, de Tony de Matos.

Em julho, a SIC anunciou o regresso do humorista à estação. "As múltiplas facetas do talento de Bruno Nogueira, e a sua enorme capacidade de se reinventar, abrem perspetivas para o desenvolvimento de conteúdos de entretenimento e ficção nas diferentes marcas SIC, com especial destaque para o canal Generalista e ainda nos canais temáticos, bem como para as plataformas digitais, que são uma forte aposta do Grupo", justificou na época a estação.

E no Natal, o humorista fez uma emissão especial da rubrica no Instagram.