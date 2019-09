Como o 5G pode salvar vidas? Altice fez simulacro de acidente em Aveiro

Cerca de duas dezenas de pessoas, corporações de bombeiros, centros hospitalares e várias entidades participaram num simulacro de uma operação de socorro após um acidente automóvel para testar o uso do 5G em situações de emergência.

O simulacro decorreu no Altice Labs, o centro de inovação de Aveiro, onde a dona do Meo tem instalado um laboratório de 5G em parceria com a Ericksson, um dos parceiros tecnológicos desta simulação.

O 5G promete melhor capacidade de transmissão de dados, com maior rapidez, tendo capacidade de suportar acessos, quer de pessoas quer de terminar concentrados no mesmo local, sem perda de qualidade ou quebra de serviço. Foi exatamente esses aspectos que o simulacro do acidente pretendeu por à prova.