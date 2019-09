Cidade portuguesa ajuda EasyJet a bater recorde de passageiros

13 de setembro de 2019. Este é o dia em que a companhia área lowcost easyJet registou o dia mais movimentado da história da empresa, com 332 mil passageiros. Da mesma forma, informou que alcançou um novo recorde, com mais de 1,972 voos programados na sua rede.

No ano passado, a 14 de setembro de 2018, a easyJet transportou 330 mil passageiros, tendo esta sexta-feira, 13 de setembro de 2019, registado mais de 332,000 passageiros.

Alicante, Faro, Málaga e Palma estão no topo da lista dos destinos de férias mais populares, informa a empresa no mesmo comunicado.

“O mês de setembro é novamente uma das épocas mais movimentadas do ano, uma vez que os nossos clientes aproveitam o final do verão para viajar. Estamos a assistir a uma taxa de procura alta em toda a nossa rede na sexta-feira, com um aumento de pessoas a optar pela nossa companhia aérea, sendo que estamos bastante satisfeitos por quebrar recordes, novamente, este ano”, disse José Lopes, diretor da easyJet para Portugal.

A easyJet tem operação nos quatro principais aeroportos em Portugal, sendo Faro o mais movimentado.