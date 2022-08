Companhia aérea SAS agrava prejuízo para 550 milhões até junho

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Agosto, 2022 • 12:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O agravamento do prejuízo contabilizado pela SAS, entre novembro do ano passado e julho deste ano, também se deveu aos efeitos à greve realizada pelos pilotos no mês de julho, que custou à companhia aérea 1.400 milhões de coroas suecas (cerca de 132 milhões de euros), a que acrescem as interrupções nos voos que afetaram a indústria da aviação no período em análise.

O resultado operacional líquido (ebit) foi negativo em 3.240 milhões de coroas suecas (307 milhões de euros), o que representou uma queda de 35% em termos homólogos.

As receitas, por sua vez, ascenderam a 21.173 milhões de coroas suecas (2.004 milhões de euros), o que correspondeu a um acréscimo de 158% face a igual período anterior.

No terceiro trimestre (maio a julho), por sua vez, o prejuízo da companhia aérea foi de 1.848 milhões de coroas suecas (175 milhões de euros), um aumento homólogo de 38%, enquanto o ebit apresentou um valor negativo 1.148 milhões de coroas suecas (109 milhões de euros), quebrando 35%.

Em fevereiro, a SAS apresentou um plano de redução de custos anual de 7.500 milhões de coroas suecas (704 milhões de euros), com o objetivo de melhorar a liquidez.

A companhia aérea escandinava, com voos para os aeroportos de Faro, Lisboa e Madeira, em Portugal, é controlada pelos Estados dinamarquês e sueco, que detém, respetivamente, quase 22% do seu capital e que estão a negociar a recuperação da empresa de aviação.