Companhia testa voo mais longo de sempre para testar passageiros

Quem quer apanhar um avião em Londres ou Nova Iorque para viajar para Sidney, tem de contar com pelo menos 21 horas voo e uma escala. Este cenário poderá mudar em 2022: a companhia aérea australiana de Qantas vai começar a testar os maiores voos de sempre da história da aviação comercial, num total 20 horas no ar.

A partir de outubro, a Qantas vai testar voos diretos com aviões britânicos a partir de Nova Iorque e Londres com destino a Sidney. Serão voos fantasma, com apenas 40 passageiros mais a tripulação a bordo, adiantou esta quinta-feira a empresa australiana à Bloomberg.

“Os dados que vamos recolher nestes voos serão cruciais”, afirmou o presidente executivo da companhia australiana, Alan Joyce.

Só que a ambição da Qantas enfrenta dois grandes desafios: para já, é preciso perceber como é que os passageiros – sobretudo funcionários da companhia – vão suportar estar tanto tempo dentro de um avião; também é preciso perceber se o avião tem autonomia suficiente para fazer um voo tão longo.

Quer Boeing quer Airbus têm aviões com autonomia suficiente para realizar este voo, o que permitirá à empresa australiana comprar aeronaves com um preço mais baixo. Nos testes, para já, será utilizado o modelo Dreamliner da Boeing.