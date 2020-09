Companhia petrolífera Total retira-se de projeto no Brasil

A companhia petrolífera francesa Total anunciou que vai transferir para a Petrobras a sua participação num projeto de exploração no Brasil, localizado na foz do Amazonas e contestado há vários anos por organizações ambientais.

No início de setembro, a Total já havia anunciado que estava a encerrar o seu papel de “operadora” nos cinco setores de exploração em questão, projeto no qual estava associada desde 2013 à britânica BP e à brasileira Petrobras.

Hoje, o grupo francês anunciou “a saída” da bacia da foz do Amazonas, após ter encerrado um acordo com a Petrobras “em 24 de setembro para transferir a sua participação em cinco blocos exploratórios”, localizados a 120 quilómetros da costa do Brasil.

“Esses blocos são os referenciados FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 e FZA-M-127. O encerramento da transação está sujeito ao direito de preferência dos sócios no blocos e aprovação das regulamentações padrão”, refere-se no comunicado.

Em dezembro de 2018, a Total teve negada pelo Brasil a licença ambiental para perfurar nestes blocos exploratórios, devido a “incertezas significativas” em situações de emergência.

Na altura, a imprensa local mencionou em particular “a possibilidade de um derrame de petróleo que poderia afetar os recifes de coral presentes na região e, por extensão, a biodiversidade marinha.

A recusa dessa licença havia sido solicitada pelo Ministério Público brasileiro e por organizações ambientais.

Segundo a organização não-governamental (ONG) Greenpeace, que divulgou um comunicado à imprensa no início de setembro, a Total havia recentemente “relançado o processo de obtenção de licenças ambientais para perfurar próximo ao recife do Amazonas, um ecossistema único e vulnerável, ainda pouco conhecido”.

A ONG ambientalista afirmou que o grupo petrolífero “contava com Jair Bolsonaro, Presidente de extrema-direita e notoriamente cético em relação ao clima, para relançar os seus projetos de perfuração na costa do Brasil”.