Companhia romena Blue Air abre rotas para Porto e Madeira

Segundo a ANA, desde 2010, o tráfego entre o Porto e a Roménia tem crescido cerca de 10% ao ano

A companhia aérea de baixo custo romena Blue Air, que iniciou a operação em Portugal em 2008, abriu duas novas rotas no país, para o Porto e para a Madeira, a partir de sábado, anunciou esta terça-feira a ANA.

"A 16 de abril, a Blue Air, companhia 'low cost' romena, adiciona duas novas rotas muito relevantes em Portugal: Porto e Madeira", informou a gestora dos aeroportos portugueses, em comunicado.

No Porto, a Blue Air estreia-se com uma operação semanal até 21 de junho e, a partir dessa data, passa a contar com dois voos semanais.

Segundo a ANA, desde 2010, o tráfego entre o Porto e a Roménia tem crescido cerca de 10% ao ano "e a procura dos primeiros voos indicia uma procura crescente" que a gestora de aeroportos espera que seja "um grande sucesso".

Já na Madeira, a companhia vai ter uma operação semanal, durante o verão, o que representa para o arquipélago uma nova transportadora aérea com ligações regulares à Roménia, depois de uma primeira ligação no verão do ano passado, mas numa operação 'charter'.

Para a ANA, estas novas ligações "são importantes para o turismo, com Portugal a afirmar-se como um destino turístico de qualidade e Bucareste uma capital europeia a ganhar visibilidade", bem como para o segmento de viagens de familiares e amigos, podendo também "constituir novas oportunidades de negócio, principalmente na região norte".

A Blue Air iniciou as operações em Portugal em 28 de março de 2008, com a rota Bucareste -- Lisboa, que se mantém até hoje, e operou a rota Turim (Itália) -- Lisboa entre 2017 e 2019.