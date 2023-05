Companhias aéreas do Grupo SATA recebem distinção ambiental. © Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo 24 Maio, 2023 • 14:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As companhias aéreas do Grupo SATA, SATA Air Açores e Azores Airlines, obtiveram a certificação do programa IATA - International Air Transport Association -, Environmental Assessment (IEnvA), tornando-se as primeiras transportadoras aéreas portuguesas a obter esta distinção ambiental, segundo um comunicado enviado esta quarta-feira às redações.

A certificação, à qual as companhias aéreas podem candidatar-se voluntariamente, reconhece o compromisso assumido pelas companhias aéreas da SATA para com a sustentabilidade ambiental e os esforços desenvolvidos na redução do impacto ambiental das suas operações.

Ao obter a certificação IEnvA completa (stage 2), a Air Açores e a Azores Airlines demonstraram que estão a implementar políticas e procedimentos ambientais eficazes, quer na operação, quer nas áreas corporativas, e que estão a monitorizar os progressos por forma a melhorar o seu desempenho ambiental. Em simultâneo, a distinção confere o cumprimento da norma ISO 14001:2015, assim como o IWT (Illegal Wildlife Trafficking) Assessment, programa desenvolvido para apoiar o setor aéreo na consciencialização e fiscalização do combate ao comércio ilegal de animais selvagens, em conformidade com a Declaração do Palácio de Buckingham.

No sentido de salvaguardar os recursos naturais dos destinos para onde operam, as companhias aéreas têm vindo a investir em iniciativas que contribuem para a redução da pegada de carbono, designadamente através da utilização de aeronaves "mais eficientes e da otimização das suas rotas e operações de voo", lê-se na mesma nota.

O programa IEnvA é um sistema de gestão ambiental, construído com base em padrões de excelência operacional que garantem a implementação de práticas ambientais robustas e específicas para o setor da aviação.