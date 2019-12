Companhias aéreas são responsáveis por cafés entornados em passageiros

As companhias aéreas são responsáveis em caso de um tripulante entornar bebidas quentes em passageiros, deliberou o tribunal da União Europeia, num processo que envolveu uma transportadora fundadora pelo falecido campeão de Fórmula 1, Niki Lauda.

“Uma companhia aérea é responsável pelos danos causados por café quente derramado”, declarou o tribunal, citado pela Bloomberg, esta quinta-feira. A decisão não está sujeita a recurso.

Em causa está uma criança de seis anos que voava com o pai de Maiorca, em Espanha, para Viena, na Áustria, que se queimou depois de um copo de café ter caído acidentalmente sobre ela.

A companhia aérea em que viajavam, Niki Luftfahrt, rejeitou o pedido de indemnização, afirmando que não houve um momento particular que tenha causado a queda do copo. Após a resposta da transportadora, o tribunal austríaco encarregue do processo encaminhou o caso para o supremo tribunal do bloco europeu.