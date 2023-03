Comparador de Crédito à Habitação superou expetativas

© DR

Numa altura em que os juros dos créditos à habitação não param de aumentar, os portugueses são obrigados a fazer bem as contas, antes de recorrerem a uma instituição bancária, para comprar casa.

Foi com o intuito de ajudar os consumidores nacionais que o KuantoKusta lançou - em parceria com o Doutor Finanças - o seu comparador de Crédito à Habitação.

Ao utilizar a ferramenta, o comprador consegue avaliar propostas de diferentes instituições de crédito, ao mesmo tempo que é acompanhado por um especialista em finanças pessoais. E, se for esse o caso, analisa também uma possível transferência do crédito atual para obter melhores condições de financiamento.

O comparador de crédito foi lançado há duas semanas, e já é um sucesso, como refere ao Dinheiro Vivo, o CEO do KuantoKusta, Paulo Pimenta. "O serviço de comparação de crédito à habitação do KuantoKusta foi disponibilizado há poucas semanas e já superou as expectativas pela adesão do consumidor.

O processo de decisão ganhou mais transparência já que esta ferramenta permite perceber quais as alternativas que existem. Para o consumidor, há uma poupança efetiva, perfeitamente alinhada com a proposta de valor do KuantoKusta. Ao comparar várias propostas e conhecer alternativas, há a oportunidade de reduzir significativamente os encargos mensais com os seus empréstimos".

Paulo Pimenta alertou ainda os consumidores para o facto de quando procuram um crédito à habitação, apenas olharem para o spread. "Mas é importante que percebam que a TAEG e o MTIC são dois indicadores fundamentais para avaliar o custo efetivo de um crédito", frisou.

Com esta ferramenta, os consumidores podem reduzir significativamente os encargos mensais com os seus empréstimos, garante a marca. Tal como refere Ângelo Valente, Chief Experience Officer do Doutor Finanças, "este comparador vai ajudar as pessoas a avaliarem quais as melhores condições financeiras ao nosso alcance, isto num contexto marcado pela subida das taxas de juro. É fundamental conseguirmos ter noção do que podemos fazer para o nosso bem-estar financeiro e esta ferramenta ajuda a perceber quais são as soluções existentes".