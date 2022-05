ComparaJá abre vagas para 100 novos colaboradores

ComparaJá compara propostas de crédito habitação e pessoal, tarifas de energia e pacotes de telecomunicações © DR

O ComparaJá anunciou, esta quarta-feira, que quer contratar cem pessoas até ao final deste ano, duplicando assim a sua equipa para 200 colaboradores. A decisão, segundo a empresa em comunicado, surge no âmbito do crescimento que tem vindo a verificar desde 2015

A fintech do grupo Samlino, que afirma ver a sua equipa crescer todos os anos de forma gradual e sustentável, procura agora gestores de clientes, consultores para as equipas de operadores e administrativos, estendendo-se ainda as vagas às áreas de tecnologia e produto, marketing e business development.

Sediado em Alvalade, em Lisboa, o ComparaJá oferece uma conduta de flexibilidade no que respeita ao teletrabalho, "permitindo ao colaborador que se sinta confortável a desempenhar as respetivas tarefas", pode ler-se na nota enviada à imprensa.

A empresa valoriza pessoas com "um espírito crítico e dinâmico, cujo objetivo passe por implementar novas estratégias que levam a resultados concretos e ambiciosos", explica Sofia Croft, head of people and culture no ComparaJá, citada em comunicado. É ainda requisito que os colaboradores saibam "trabalhar de forma saudável em equipa e que procurem sempre o desenvolvimento não só da empresa em si, como da forma como a mesma irá comunicar com os clientes", acrescenta.

Um dos objetivos prioritários para a fintech é normalizar o conceito de intermediação e de comparação dos mais variados produtos financeiros, tornando-se numa ferramenta útil para as famílias portuguesas, afirma. Com isto, pessoas que saibam "formular medidas para combater a iliteracia financeira dos portugueses" serão valorizadas.

O site permite comparações, de forma gratuita, de propostas de crédito habitação e pessoal, tarifas de energia e pacotes de telecomunicações, sendo ainda um intermediário no crédito à habitação que trabalha diretamente com todos os bancos. A plataforma disponibiliza também serviços de comparação e de negociação de cartões de crédito, de depósitos a prazo e seguros.