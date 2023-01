ComparaJá lança calculadora que permite comparar propostas salariais

Ferramenta da ComparaJá tem como objetivo principal fazer com que o utilizador perceba qual a melhor proposta salarial e calcular o respetivo rendimento no período temporal que o utilizador decidir. [imagem de arquivo] © Getty Images/iStockphoto

O ComparaJá, plataforma online de comparação e análise de produtos e serviços financeiros, lançou uma calculadora de salário líquido que apresenta funcionalidades "inéditas no mercado", afirma a empresa em comunicado.

A ferramenta tem como objetivo principal ajudar os utilizadores a comparar propostas salariais de forma simultânea, acessível e pouco trabalhosa. Além disto, também permite o cálculo do rendimento durante um determinado período temporal, sendo possível aferir que valor será recebido por hora, dia, semana, mês ou ano.

André Pedro e João Melo, diretores do ComparaJá, afirmam que esta é uma funcionalidade única no mercado e que será "crucial para o utilizador perceber a dimensão real daquilo que o seu salário representa no dia-a-dia".

Na ótica de futuro e correspondente evolução salarial, o ComparaJá também permite o cálculo daquele que será o salário incluindo prémios, bónus e promessas contratuais que determinem melhorias de condições salariais.

Para a empresa, fornecer soluções acessíveis e intuitivas é "fundamental para solucionar alguns desafios que os portugueses têm no dia-a-dia", lê-se na nota enviada às redações.

Aliando estas funcionalidades ao desafia de combater a iliteracia financeira em Portugal, o ComparaJá garante que será possível "comparar o que até agora foi incomparável".