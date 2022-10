Comparar painéis solares online? Sim, já é possível

© Direitos Reservados

A partir deste mês, o ComparaJá disponibiliza no seu site a possibilidade de comparação gratuita de painéis solares existentes no mercado, para que o consumidor encontre "o mais indicado" para o seu caso.

A plataforma salienta que "este é o timing ideal para adquirir um painel solar dado que o IVA destinado a este tipo de solução foi reduzido de 23% para 6% em julho deste ano".

"Não só os preços de eletricidade e gás estão a aumentar dia após dia, como os painéis em si estão mais baratos", refere a empresa, para acrescentar: "Se optar por um painel solar fazia todo o sentido, atualmente é quase uma obrigatoriedade para quem tem como prioridade a poupança e o planeta agradece", citando Regina Xavier, managing diretor de Energia do ComparaJá.

Em comunicado, a empresa refere que "um dos principais obstáculos que o mercado dos painéis solares em Portugal tem encontrado ao longo dos tempos relaciona-se com o facto de este ser um produto algo complexo e de difícil análise/comparação".

Exemplifica: "Desde o número de painéis, à utilização (ou não) de uma bateria, passando pela necessidade de ter um telhado próprio ou da localização geográfica da habitação em si, são muitas as questões que podem dificultar a decisão de optar por um painel".

Além disso, acrescentam que "outro obstáculo que também tem afastado os portugueses desta questão, e apesar de a médio/prazo um painel solar compensar sempre financeiramente, tem a ver com o investimento inicial necessário para adquirir este produto".

O novo serviço surge cerca de dois anos depois de a plataforma ter lançado a comparação de tarifas de energia, e três meses depois de ter começado a comparar cartões de mobilidade elétrica.

A empresa destaca que "as principais comercializadoras de energia são também as principais comercializadoras de painéis solares em Portugal", pelo que o comparador "já possuía as parcerias necessárias para as respetivas análises de mercado".

Regina Xavier reforça que "a ideia passou por aproveitar as pontes de comunicação que já existiam de forma a facilitar a comunicação com os parceiros e, consequentemente, a negociação com os mesmos, de forma a obter as melhores propostas do mercado para os utilizadores".