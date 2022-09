Comporta ganha clínica da CUF. Acordo fechado com a Vanguard Properties

A nova unidade de saúde da CUF vai integrar o projeto "Terras da Comporta" (Imagem de arquivo) © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A Vanguard Properties - o maior investidor imobiliário privado de Portugal - fechou um acordo com a CUF para a abertura de uma clínica na Comporta. A nova unidade de saúde, prevista para entre o final de 2023 e o fim do primeiro semestre de 2024, integra o projeto "Terras da Comporta", segundo revela o comunicado enviado esta quarta-feira às redações.

A clínica será construída no loteamento "Dunas", pertencente ao projeto "Terras da Comporta", e ficará situada num espaço que conta também com empreendimentos destinados a cultura, serviços, desporto, retalho e alimentação.

Próxima do Carvalhal, a unidade clínica será criada "para dar resposta às necessidades de saúde da população local. O objetivo é aumentar a oferta de cuidados de saúde nesta região do país".

Consultas médicas, serviços de telemedicina, cuidados de enfermagem e análises clínicas são os serviços que vão ser fornecidos pela CUF.

"Esta CUF foi pensada para se adequar ao perfil da população residente na região e de quem visite o país, existindo um atendimento em português e inglês", lê-se na mesma nota.

A clínica está em linha com a estratégia de sustentabilidade do projeto "Terras da Comporta" e será implementada num edifício "net zero emission building" construído em madeira.

Para o CEO da Vanguard Properties, José Cardoso Botelho, "o projeto "Terras da Comporta" alicerça-se na sustentabilidade e, dentro desta, na melhoria da qualidade de vida".

Com a unidade, a imobiliária de luxo pretende apoiar "as comunidades locais, garantindo que todos - residentes locais e dos empreendimentos, assim como turistas - tenham acesso a cuidados de saúde permanentes".

Para o presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz, este projeto "representa mais um passo na consolidação da rede CUF a nível nacional e o reforço da sua proximidade com as populações. É, por isso, com muita satisfação que respondemos afirmativamente ao desafio lançado pela Vanguard".