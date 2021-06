Compra de carros até maio a dois terços dos números pré-covid

Olhar para os números do mercado automóvel em 2021 é como observar as duas faces de uma moeda. Se compararmos com 2020, na primeira vaga da pandemia, os sinais são sempre positivos; se recordarmos 2019, antes da covid-19, os sinais ainda são todos negativos. Os números dos primeiros cinco meses do ano divulgados esta terça-feira confirmam isso.

Entre janeiro e maio, os portugueses compraram um total de 77 090 automóveis, mais 19,8% do que no mesmo período de 2020; menos 36,3% do que nos primeiros cinco meses de 2019. Ou seja, o mercado automóvel nacional ainda está a menos de dois terços das vendas pré-pandemia.

O segmento dos carros ligeiros é o mais distante dos números de 2019: venderam-se 62 509 automóveis desta tipologia, o que corresponde a uma subida de 16,2% face a 2020 e um recuo de 39,5% na comparação com 2019.

A Peugeot reforçou o primeiro lugar das vendas: até maio, matriculou 8002 unidades, mais 38,2% do que em 2020. É mesmo a única marca com uma quota de mercado de dois dígitos (12,80%). A marca francesa também foi a mais comercializada em maio, com 1732 unidades.

A 22 carros de distância ficou a Renault, com 1710 registos em maio, que contribuíram para recuperar o segundo lugar da tabela de vendas até maio. Mesmo tendo matriculado 5785 unidades, a marca francesa é a única do top-10 com menos vendas até agora do que na comparação com 2020.

A Mercedes segue no terceiro posto das vendas até maio, com 5681 matrículas, mais 7,7% do que nos mesmos meses de 2020.

Os ligeiros de mercadorias também estão abaixo dos números pré-pandemia: até maio, foram comercializadas 12 513 carrinhas, menos 18,5% face ao período homólogo de 2019 e mais 34,9% na comparação com 2020.

Nos pesados, os sinais são de recuperação mais forte, com 2068 camiões e autocarros vendidos até maio. Isto corresponde a uma descida de 10,3% face a 2019 e a um ganho de 62,1% na comparação com 2020.

A partir de junho, será possível comparar diretamente os números de 2021 com 2020. Foi neste mês do ano passado que os concessionários funcionaram todos os dias sem restrições.