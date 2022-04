Compra do Twitter proíbe Elon Musk de "desacreditar" a empresa

Elon Musk, presidente da Tesla, quer comprar o Twitter © HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP

Elon Musk, o homem mais rico do mundo e fundador da Tesla, está prestes a tornar-se no novo proprietário do Twitter. A notícia já não é uma revelação, mas agora começam a surgir algumas informações sobre o acordo de compra.

Algumas são prática comum neste tipo de contratos, como a cláusula comum que especifica o pagamento de mil milhões de dólares (cerca de 945 milhões de euros) caso algum dos intervenientes desista do negócio. Ou seja se Elon Musk não avançar com a compra terá de ressarcir o Twitter com aquela quantia e vice-versa.

Mas, segundo o jornal espanhol El Economista, a cláusula mais curiosa é a que garante que Elon Musk não pode "desacreditar a empresa ou qualquer um de seus representantes" .

De acordo com aquela publicação, estas "imposições" parecem desenhadas de propósito para colocar um travão nas práticas que Musk tinha no Twitter de postar tudo o que lhe apetecia. E, talvez por esta razão, o futuro dono do Twitter já apagou da sua conta várias mensagens onde criticava a empresa.

O acordo de venda da empresa do passarinho azul foi avaliado em 44 mil milhões de dólares (cerca de 42 mil milhões de euros) e, em princípio o negócio deve estar terminado até ao final do ano. No entanto, após o anúncio de acordo, na terça-feira, as ações da Tesla desceram e a empresa já perdeu 119 mil milhões de euros (126 mil milhões de euros).