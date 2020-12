Compra multimilionária da Slack vai realizar "visão da empresa social" na Salesforce

Salesforce e Slack

Não era assim que Marc Benioff, CEO da Salesforce, tinha sonhado fazer a edição 2020 do evento anual Dreamforce. Disse-o várias vezes ao longo da apresentação de arranque da conferência, que este ano é virtual por causa da pandemia. Também não era assim que, idealmente, seria apresentado um dos maiores negócios de sempre da indústria de software: a compra a Slack por 27,7 mil milhões de dólares, ou cerca de 25 mil milhões de euros.

"Vamos tornar a nossa plataforma ainda mais forte", começou por dizer Benioff, que falou em direto da sede da companhia em São Francisco para uma audiência online. "Sempre tivemos a visão da empresa social na Salesforce", disse, garantindo que isto foi algo em que pensaram durante anos. Agora, a gigante do CRM vai realizar essa visão integrando a empresa cofundada por Stewart Butterfield, que fez uma aparição socialmente distante na apresentação - a três metros de distância de Benioff, para ter a certeza.

"Vemos um espectro em que numa ponta estão os sistemas, processos automáticos e máquinas a falarem com máquinas", disse Butterfield. "Um passo acima estão as aplicações. E acima disso estão as conversas, as discussões." Segundo ele, foi aqui que a Slack conseguiu inovar, trazendo as conversas e colocando-as em integração com as aplicações. A Salesforce inventou a nuvem", disse, "e juntou todas as peças".

Com a compra, as ferramentas de comunicação empresarial da Slack serão integradas na plataforma Customer 360 da Salesforce, o que permitirá realizar a "incrível visão" de empresa social de que Benioff falava.

Na prática, a Slack passa a ser a interface do Customer 360, o que as duas empresas prometem que será "transformador" da forma como as pessoas comunicam, colaboram e agem com base nas informações dos clientes. A combinação permitirá, dizem os responsáveis, formar o "maior ecossistema aberto de aplicações e workflows para empresas."

Numa sessão que incluiu testemunhos de vários clientes da Salesforce, incluindo Bentley e AT&T, a audiência também assistiu a uma conversa com a governadora de Rhode Island, Gina Raimondo. O governo do estado norte-americano pediu ajuda à Salesforce para combater a pandemia de covid-19 e a parceria tecnológica está a permitir fazer o rastreio dos contactos de pessoas que testam positivo para a doença, algo que, segundo Raimondo, exige velocidade para ter algum efeito supressor das cadeias de transmissão.

Benioff e o presidente Bret Taylor também aproveitaram a sessão para fazer anúncios de produtos, para lá da discussão da aquisição da Slack. Um deles é a Hyperforce, apresentada por Taylor, que consiste na oferta da plataforma da empresa através de nuvens públicas. "Com a Hyperforce, você pode fazer da Salesforce o seu motor de crescimento", disse Taylor, depois de tecer algumas considerações sobre como a forma de trabalhar das empresas será permanentemente alterada pela pandemia.

A outra novidade de relevo, apresentada pela diretora geral de plataformas, Sarah Franklin, foi a Einstein Automate, cuja missão é automatizar tarefas e processos manuais através de ferramentas low-code e pro-code.

Todo o evento foi virado para esta ideia de acelerar a transição para o digital e como a disrupção causada pela pandemia veio para ficar. Benioff passou por essa noção várias vezes.

"O passado acabou. O mundo em que estávamos acabou", considerou. "Estamos a criar um novo mundo."