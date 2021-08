Bebidas alcoólicas mais caros em Portugal do que em França e Alemanha

© Miguel Pereira da Silva/Global Imagens

Comprar bebidas alcoólicas em Portugal no ano passado ficou mais caro em Portugal do que em algumas das economias mais fortes do euro, como é o caso da França, Alemanha e Itália. Além disso, os dados do gabinete europeu de estatística, o Eurostat, mostram que os preços em Portugal estavam acima da média europeia.

Assim, Portugal é o décimo terceiro país onde, em 2020, foi mais caro comprar bebidas alcoólicas. A tabela é liderada pela Finlândia, que tem um nível índice de preços de 193, seguida pela Irlanda e Suécia. Portugal é o décimo terceiro país da União Europeia com os preços mais elevados, estando à frente de economias como a holandesa, italiana e francesa. Estes três países, tal como Portugal, são alguns dos que estão à frente da média europeia, que tem um nível de índice de preços de 100.

Além disso, os preços em Portugal são mais elevados que, nomeadamente, na Alemanha e Espanha. Estas duas geografias estão abaixo da média europeia.

À escala dos 27, a Hungria é o país com os preços mais baixos, seguida pela Roménia, Bulgária e Polónia.

O Eurostat explica ainda que, no ano passado, o preço das bebidas alcoólicas - bebidas espirituosas, vinho e cerveja - "na União Europeia era mais de duas vezes e meia mais elevado no estado-membro mais caro face ao mais barato".

Exportações de vinho sobem 14,5%

Os dados relativos à exportação de vinhos nacionais no primeiro semestre, e divulgados em meados de agosto pelo ministério da Agricultura, indicam que houve um aumento de 14,5% em volume e 19,3% em valor.

Entre janeiro e junho, as exportações de vinho português fixaram-se assim em 435,6 milhões de euros, mais 70,5 milhões de euros do que no primeiro semestre do ano passado, de acordo com a Lusa. Com destino ao mercado comunitário, as exportações avançaram, entre janeiro e junho, 14,6% em volume e 19% em valor, enquanto o preço médio cresceu 3,8%.