Comprar brinquedos online com atendimento personalizado

Miguel Pina Martins, fundador da Science4you © Leonardo Negrão / Global Imagens

As limitações criadas por pandemia e confinamentos estão a alimentar a criatividade dos fazedores e Miguel Pina Martins não é exceção. E se a empresa de brinquedos científicos que faz sucesso entre miúdos e graúdos já se afirmou há muito, não é por isso que deixa de inovar.

Nos últimos meses confrontada com a proibição de vender brinquedos em lojas físicas, a Science4you decidiu criar um serviço que tornasse a venda digital o mais próxima possível dos clientes que a procuram. Para isso, implementou um video live chat na sua loja online, que traz ao consumidor um atendimento personalizado enquanto este visita o site da marca.

"É o primeiro serviço do género no mundo numa loja online de brinquedos", explica Miguell Pina Martins, explicando que o grande objetivo é combinar o meio offline e o online garantindo que os clientes são atendidos por pessoas reais e não "bots formatados com respostas pré-definidas".

"É uma forma de nos mantermos próximos dos nossos clientes, mostrando-lhes que continuamos disponíveis deste lado para os ajudar no aconselhamento, explicação e demonstração dos nossos brinquedos", simplifica o CEO da Science4you, prometendo "continuar a inovar nos produtos e serviços para trazer a melhor experiência aos consumidores". "Essa é a nossa maior prioridade.", vinca Miguel Pina Martins.

Para usufruir deste serviço, os clientes precisam apenas de aceder ao site da Science4you através de um computador, tablet ou smartphone, sendo o serviço gratuito. O atendimento pode ser feito através de mensagem de texto ou vídeo, estando o video live chat disponível todos os dias úteis, das 9.00 às 18.00, na loja online da Science4you.